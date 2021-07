JO 2021 (basket): les Bleues écrasent le Nigeria et se relancent pour les quarts

L’équipe de France féminine de basket a signé ce vendredi une large victoire contre le Nigeria (87-62), pour son deuxième match aux Jeux olympiques de Tokyo. L’espoir d’une qualification pour les quarts de finale reste entier.

La victoire ou la porte. Battues par le Japon pour leur entrée en lice (70-74), les Bleues n’avaient pas le droit à l’erreur ce vendredi face au Nigeria pour leur deuxième match du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo.

En cas de défaite, l’équipe de France féminine de basket aurait été éliminée. Brièvement gênées par une équipe plus faible sur le papier, les Bleues ont su se montrer assez sérieuses pour l’emporter (87-62) et conserver un espoir de qualification pour les quarts de finale. Il faudra limiter la casse contre les Etats-Unis pour s’assurer une place parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de poules.

Les Bleues rapidement en jambes

Le Bleues ont montré plus d’allant et d’envie. Plus solides et plus agressives dans les duels, les Françaises ont rapidement pris les devants. Après un 8-0 d’entrée, un léger relâchement a permis aux joueuses nigérianes d’égaliser.

Sur un nouveau coup d’accélération, les partenaires d’Alexia Chartereau (7 points dans le premier quart-temps) sont parvenus à creuser un nouvel écart (18-12). Une situation qui aurait pu rappeler la défaite contre le Japon. Après un bon début de match, la sélection tricolore avait connu un gros trou d’air après la pause. Cette fois, contre le Nigeria, les protégées de Valérie Garnier ne seront pas reprises. Les Bleues ont plié la rencontre dès la mi-temps (44-27) et au retour des vestiaires, elles n’ont pas baissé de rythme.

Un jeu retrouvé

Tout n’a pas été parfait, notamment quelques pertes de balle malheureuses en première période, mais cette équipe de France a montré un bien meilleur visage que face à l’hôte nippon. Défensivement, les Bleues ont parfaitement répondu au défi physique imposé par les Nigérianes. Offensivement, les partenaires d’Alix Duchet (13 pts) et Gabby Williams (13 pts) ont retrouvé leur adresse longue distance avec 12 réussis sur 26 tentatives (46%).

Petit bémol, Marine Johannès a encore semblé un peu frustrée en début de match avant de passer à la vitesse supérieure et de finir avec 13 points, 4 rebonds et 4 passes. Pour aller loin dans ce tournoi olympique, la France aura besoin d’une "Stéphanie Curry" en grande forme. Mais face au Nigeria, la force collective a fait la différence avec cinq joueuses tricolores à dix points ou plus.

La course aux quarts relancée

Efficaces en attaques et costaudes en défense, les Tricolores ont serré le jeu et se sont appliquées pour signer la plus large victoire possible. Et pour cause, avec le revers concédé face au Japon, les joueuses françaises doivent désormais soigner leur différence de points.

A moins d’un exploit contre les Etats-Unis (lundi prochain) ou d’une improbable défaite nippone contre le Nigeria, les Bleues ne parviendront pas à finir parmi les deux qualifiés de ce groupe B.

Dès lors, la France pourra uniquement décrocher son billet pour les quarts de finale en finissant parmi les deux meilleurs troisièmes (sur trois groupes). Avec la très faible équipe de Porto Rico dans le groupe C, les adversaires de la formation nord-américaine partent avec un net avantage.

C’est donc plutôt du côté de la très indécise poule A et de la bataille à trois entre l’Espagne, le Canada et la Serbie que les Bleues regarderont. Contre le Nigeria, la France a fait le job mais pas sûr que cela suffise. Le meilleur moyen pour rester maître de son destin: imiter l’équipe masculine et battre la Team USA.