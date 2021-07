Jeux olympiques en direct (J7): Riner entame sa quête d'or, entrée en lice de Manaudou

C'est du lourd ! On vous détaille tout ici mais à retenir : Teddy Riner sur les tatamis à partir de 4h pour aller chercher son troisième titre olympique et Florent Manaudou dans les bassins à la mi-journée, pour son entrée en lice.

Le programme des français par ordre d’entrée en lice:

0h30 : Romain Langasque, Antoine Rozner (golf)

2h : Mathilde Lamolle et Céline Goberville (tir)

2h30 : France-Canada (rugby)

2h30 : Djilali Bedrani (athlé – 3000m steeple)

2h34 : Christopher Six (équitation)

2h45 : Lolassonn Djouhan (athlé – disque)

2h47 : Louis Gilavert (athlé – 3000m steeple)

2h56 : Lisa Barbelin (tir à l’arc)

3h04 : Alexis Phelut (athlé – 3000m steeple)

3h : Sylvain André et Romain Mahieu dans la 1ere série, Joris Daudet dans la 2e (cyclisme BMX)

3h : Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Romain Cannone (escrime)

3h15 : Axelle Etienne dans la 2e série (cyclisme BMX)

3h25 : Renelle Lamolle (athlé – 800m)

3h30 : Mehdy Metella (natation)

4h : Teddy Riner en 2e rotation (judo)

A partir de 4h : Romane Dicko en 14e rotation (judo)

4h25 : Ludvy Vaillant (athlé – 400m haies)

4h41 : Wilfried Happio (athlé – 400m haies)

A partir de 5h : Marie Bolou, Kévin Péponnet et Jérémie Mion, Emile Amoros et Lucas Rual, Camille Lecointre et Aloise Retornaz

6h : Léa Labrousse (trampoline)

7h : Mathilde Lamolle et Céline Goberville à confirmer si finale (tir)

7h15 : France-Espagne (hand)

A partir de 7h30 : Jean-Baptiste Bernaz, Albane Dubois et Lili Sebesi (voile)

7h45 : Boris Neveu (canoë)

7h50 : Léa Labrousse si finale (trampoline)

9h : Boris Neveu si finale (canoë)

10h20 : France-Nigeria (basket)

10h30 : Quart de finale à confirmer (rugby)

11h52 : Nicolas Touzaint (équitation)

12h05 : Rouguy Diallo (athlé – triple saut)

12h16 : Maxime Grousset (natation)

12h20 : Florent Manaudou (natation)

12h43 : Mélanie Henique

13h30 : Morhad Amdouni (athlé – 10000)

14h15 : Relais 4 nages (natation)

14h45 : Russie-France (volley)