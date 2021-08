JO 2021 (basket): les Bleues, giflées par le Japon, privées de finale

Déjà battues par le Japon lors de leur entrée en lice aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, les joueuses de l’équipe de France se sont à nouveau inclinées face l’équipe nippone 87-71 vendredi en demi-finale des JO 2021. Les Bleues ne disputeront pas la finale face aux USA et tenteront de décrocher le bronze face à la Serbie samedi matin (9h, heure française).

"Elles sont sur un nuage…", soupire Stephen Brun sur RMC. Elles, ce ne sont pas les Bleues mais les Japonaises. La déception est immense pour l’équipe de France féminine de basket qui rêvait d’imiter les handballeuses tricolores, qualifiées quelques heures plus tôt en finale du tournoi olympique. Après avoir écarté l’Espagne en quart de finale, les partenaires de Sandrine Gruda (18 pts, 7 sur 11 au tir) n’ont fait illusion que lors du premier quart-temps face au Japon en demi-finale. Incroyablement fébriles et inefficaces, elles ont été surclassées par l’équipe nippone 87-71. Privées de finale face aux Etats-Unis, elles joueront le bronze samedi matin (9h, heure française) face à la Serbie.

>> JO 2021, toutes les infos en direct

Les Bleues se sont effondrées

"On a beaucoup subi, peu tenté. On s’est fait manger", résume le consultant RMC Sport Stephen Brun. Si l’équipe de France semblait partir favorite, elle devait se méfier d’une équipe japonaise qui lui avait déjà joué un mauvais tour lors du premier match de poules (victoire du Japon 74-70). Peut-être trop sûres d’elles après avoir mené de huit points au premier quart-temps, les Tricolores se sont effondrées avant un sursaut d’orgueils anecdotiques au dernier quart-temps.

Entre temps, ce fut +15 et +11 pour le Japon aux 2eme et 3eme quarts temps. Avec une défense trop fébrile et des stats faiblardes sur les phases offensives (29% de réussite à trois points, 47% de réussite à deux points), les Bleues ne pouvaient pas espérer mieux. "Elles ont été très agressives, nous peut-être un peu moins, a commenté, très déçue Enden Miyem sur RMC. Il faut avoir les yeux rivés sur le match de demain. On n’a pas le choix de toute façon. On a vraiment envie daller chercher cette médaille de bronze. Il faut avoir la rage."

Objectif bronze contre la Serbie

Après cette gifle, l’équipe de France devra en effet vite se remobiliser car elles seront à nouveau sur le parquet samedi matin pour tenter de décrocher le bronze face à la Serbie, battue un peu plus tôt par Team USA 79-59. Très loin d’être une formalité. "Elles nous ont battues il y a un mois en finale de l’Euro", rappelle Stephen Brun. Dimanche Team USA tentera de gagner une 7eme médaille d’or olympique de rang face au Japon.