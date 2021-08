JO 2021 (hand): superbes Bleues qui retrouvent une finale olympique

L’équipe de France féminine de handball a battu la Suède ce vendredi en demi-finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo (29-27). Les Bleues disputeront dimanche une deuxième finale consécutive après l’argent décroché à Rio en 2016.

Quel suspense! Au terme d’un duel acharné face à la Suède, l’équipe de France féminine de handball a imité leurs homologues masculins et décroché sa place en finale des JO 2021 de Tokyo. Après un match nul face aux Scandinaves pendant les poules, les Bleues ont cette fois réussi à l’emporter au terme d’une belle performance collective (29-27).

Impressionnantes en défense et notamment le duo de gardiennes Leynaud-Darleux, les Françaises ont sorti une prestation majuscule pour l’emporter et se qualifier pour la finale.

Vice-championne olympique à Rio en 2016, l’équipe de France est assurée de faire aussi bien cette année au Japon. Les Bleues se battront pour la médaille d’or face au vainqueur de l’autre demi-finale opposant les favorites norvégiennes à la Russie. Une finale qui aura lieu dimanche à 8h. Grâce aux sports collectifs (volley, basket et handball), la délégation tricolore repartira avec au moins 31e médailles de Tokyo. Reste à savoir de quel métal sera celle des partenaires d’Allison Pineau et Béatrice Edwige.

"On en chante pas mal de chansons au quotidien mais le « on est en finale » on avait vraiment envie de la chanter, s’est réjouie Estelle Nze-Minko au micro de RMC. Je n’ai plus de voix car on ne fait que gueuler. Sur le terrain c’était un match chaud et ensuite dehors. Franchement c’est un scénario qui fait plaisir. On est en finale quoi."

>> Les JO 2021 de Tokyo sont en direct sur RMC Sport

Une victoire en costaudes

De bout en bout, aucune des deux équipes n’a réussi à creuser un réel écart et à prendre plus de deux buts d’avance en début de match. En tête à la pause (15-14) les Bleues ont été obligées de reprendre le mano a mano au retour des vestiaires. Les joueuses des deux équipes ont livré une bataille folle et cela s’est fait sentir au niveau des pénalités (la France a écopé de deux minutes d’exclusion à six reprises, quatre pour la Suède).

A dix minutes du terme, Cléopâtre Darleux a sorti plusieurs arrêts consécutifs et Grâce Zaadi (meilleure marqueuse avec 7 buts) a eu une balle pour prendre trois buts d’avance sur un jet de 7m. Après son raté, les Bleues auraient pu s’écrouler, mais non. La force collective des protégées d’Olivier Krumbolhz a fait la différence. Une nouvelle parade décisive de Cléopâtre Darleux (7/20) a donné une balle de break aux Bleues.

Cette fois, Meline Nocandy n’a pas raté cette occasion et pour la première fois de cette demi-finale, une équipe a pris trois buts d’avance. A cinq minutes du terme, la France a maîtrisé son sujet et a parfaitement su gérer la fin de cette demi-finale.

Battues en finale par la Russie en 2016 au Brésil, les Bleues pourraient retrouver leur bourreau des JO de Rio lors de la finale ce dimanche (8h). Si les Tricolores aveient ensuite remporter l'Euro face aux Russes en 2018, un sacre olympique aurait encore plus de saveur. A moins que la Norvège, battue par la France en finale des Mondiaux 2017, ne dominent les Russes et privent l’équipe tricolore d’une potentielle revanche. Une seule chose est sûre, les Françaises joueront pour l’or lors d’une nouvelle finale.