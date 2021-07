JO 2021 (Basket): les Bleus calment tout le monde après l'exploit contre les États-Unis

Après leur victoire historique contre les États-Unis (83-76), lors de leur premier match du tournoi de basket des Jeux olympiques 2021, les Français veulent garder la tête froide.

Ils l’ont encore fait. Deux ans après le Mondial 2019, l’équipe de France de basket a à nouveau vaincu les États-Unis (83-76). Cette fois, c’est aux Jeux Olympiques, pour la première fois dans leur histoire, pour entamer leur phase de groupes, que les Bleus ont réalisé l’exploit. Même s’ils ont parfaitement débuté leur tournoi, ils refusent pourtant de s’emballer.

"Il ne faut pas surréagir"

"C'est le premier match d'une phase de poules, contre la meilleure équipe du tournoi, certes, mais il ne faut pas surréagir, a insisté Nicolas Batum au micro de RMC. On a encore fait des erreurs, on n'a pas montré de belles choses en préparation. On a fait un match sérieux. On connait notre passé. Après une grosse victoire, on a souvent connu des désillusions, donc il faut qu'on apprenne."

Les exemples sont légion dans l’histoire du basket tricolore : il y a deux ans, après l’exploit contre la Team USA en quarts de finale, les Français s’étaient inclinés au tour d’après contre l’Argentine (80-66). "C'était un match important, mais ce n'est pas non plus une finalité, a confirmé Vincent Poirier pour RMC. On enchaîne avec les Tchèques. À nous de reproduire ça sur les deux prochains matches avant les quarts de finale."

Prochain match mercredi

Très démonstratifs en bord de terrain, les Bleus ont tout de même réussi à tirer le positif de leur performance. "Il faut reposer les corps, on a beaucoup utilisé Evan (Fournier). Tout le monde a fait un gros match, s’est réjoui Batum. C'est très intéressant ce qu'on a montré, surtout en défense. C'est une très belle victoire d'équipe."

"Le troisième quart-temps, c'est toujours un moment clé du match, a rebondi Poirier. On a su gérer. Ce n'est que le début. On a d'autres matches qui sont tout aussi importants que celui-là." Le premier d’entre deux, c’est le deuxième match de poules, face à la République Tchèque mercredi (14h), pour s’assurer d’une qualification pour le prochain tour.