JO 2021 (canoë-kayak): en or à Tokyo, elle interpelle la SNCF pour retrouver ses bouquets olympiques

Sacrée en slalom C1 à Tokyo (et en bronze sur le slalom K1), Jessica Fox a vu sa mère perdre les bouquets et mascottes remis sur le podium dans un train entre Paris et Marseille. L’Australienne, qui possède également la nationalité française, a envoyé un appel à la SNCF sur les réseaux sociaux dans l’espoir de les retrouver.

Les souvenirs d’un sacre olympique sont multiples. Il y a ceux de l’exploit sportif, d’abord, capté en mondovision. Il y a la médaille d’or, bien sûr, mais aussi les bouquets et mascottes en peluche offerts sur le podium. Dont la perte peut être un crève-cœur. Demandez donc à Jessica Fox. L’Australienne, qui possède également la nationalité française, a été sacré en slalom C1 (canoë) à Tokyo, d’où elle a aussi ramené le bronze en slalom K1 (kayak), pour ses troisième et quatrième breloques olympiques après l’argent en slalom K1 à Londres en 2012 et le bronze en slalom K1 à Rio en 2016.

L'exemple Pierron

Problème? Myriam Fox-Jérusalmi, sa mère, ancienne kayakiste française octuple championne du monde (dont cinq fois par équipes) et médaillée de bronze aux JO 1996 à Atlanta sur le slalom K1, a perdu les précieux bouquets et mascottes en peluche ramenés du Japon dans un train entre Paris et Marseille – où Jessica Fox est née en juin 1994 – le samedi 31 juillet. Celle dont le père est également un ancien grand kayakiste, le Britannique Richard Fox, cinq fois champion du monde de K1 en individuel et cinq fois par équipe, a donc pris les choses en mains en adressant un message à la… SNCF via Twitter: "Pouvez-vous m’aider à les retrouver? Merci."

Si la compagnie ferroviaire n’avait pas encore répondu à son appel à l’heure d’écrire ces lignes, les internautes sont déjà nombreux à relayer son message dans l’espoir d’une issue positive. Qui ne semble pas impensable, jurisprudence Véronique Pierron oblige: la patineuse française avait adressé un message sur les réseaux sociaux après le vol de ses patins sur mesure pour l’épreuve de vitesse des Jeux d'hiver de Pyeongchang, en 2018, alors que le timing l’empêchait d’en commander une nouvelle avant son épreuve en Corée du Sud. La police catalane avait fini par retrouver ses patins pour son plus grand bonheur. Même issue pour Fox et ses bouquets?