JO 2021 (canoë): Delassus, la médaille en chocolat heureuse

La Française Marjorie Delassus a échoué de peu pour décrocher une médaille surprise en canoë slalom, ce jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Elle termine quatrième d’une course remportée par l’Australienne, Jessica Fox, née à Marseille.

Elle faisait partie des promesses pour Paris 2024. Mais Marjorie Delassus n’a pas attendu pour toucher du bout des doigts son rêve de médaille. La Française est passée tout proche du bronze ce jeudi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo mais a finalement échoué à la quatrième place du canoë slalom, nouvelle discipline qui remplace le canoë bi-place hommes pour atteindre la parité.

"Mon objectif était plutôt les Jeux de Paris"

La Paloise de 23 ans n’a cessé de monter en puissance au cours de cette journée où elle a bien failli créer la surprise. "Mon objectif était plutôt les Jeux de Paris au départ, a-t-elle confié à l’issue de la course. Ici, je prends plein d’expérience et de repères pour la suite et j’espère continuer comme ça et que ça me sourira pour Paris dans trois ans."

Qualifiée de justesse pour les demi-finales (17e temps sur 18 qualifiées), elle a haussé son niveau en demi-finale pour signer la cinquième marque et se hisser en finale. Elle a alors tout lâché en s’élançant juste derrière l’Anglaise Mallory Franklin qui venait de signer le nouveau temps de référence (108.68 dont deux secondes de pénalité).

Marjorie Delassus s’est appliquée sans commettre de faute pour signer le deuxième temps provisoire. Puis, elle a attendu le passage des quatre dernières concurrentes… les meilleures. L’Allemande Andrea Herzog, lui est passée devant dans la foulée, la reléguant à la troisième place. Mais elle est restée sur ce fil ténu après les passages de la Brésilienne Ana Satila puis de la Tchèque Tereza Fiserova, qui ont atteint la ligne d’arrivée derrière elle.

Le titre pour "la plus française des Australiennes"

Elle a en revanche dû s’avouer vaincue face à la reine de la discipline, l’Australienne Jessica Fox, dernière à passer. Née à Marseille d’une mère française en couple avec la kayakiste français Mathieu Biazizzo, elle s’est parée d’or en signant un sans-faute (le seul de la finale avec celui de Marjorie Delassus) et le meilleur temps. Sa performance parfaite a évincé du podium Marjorie Delassus - qui a regretté "quelques heures en bas de parcours".

"Quand je voyais les dernières concurrentes, je savais qui c’était et qu’au fond, ça n’allait pas passer, conclu Marjorie Delassus. C’est un truc de fou de pouvoir vivre ça jusqu’au bout. J’ai essayé de ne pas me mettre de pression au départ et de ne prendre que des good vibes. J’ai l’impression que ça m’a plutôt réussi. Faire une manche comme ça en finale des Jeux, c’est quelque chose dont je suis assez fière."