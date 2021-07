JO (canoë): Jessica Fox, une razzia de médailles grâce à l’aide… d’un préservatif

Après avoir décroché le bronze au kayak, l’Australienne Jessica Fox a été sacrée championne olympique de canoë en slalom ce jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo. Des médailles que la plus Française des Australiennes doit en partie à une initiative plutôt ingénieuse : elle a réparé son kayak à l’aide d’un préservatif.

Pour son entrée en lice aux Jeux olympiques, l’épreuve du slalom en canoë féminin a tenu toutes ses promesses. Si la Française Marjorie Delassus a échoué au pied du podium, la star australienne Jessica Fox, 27 ans, a tenu son rang et décroché avec brio la médaille d’or, ce jeudi dans le parc Kasaï Rinkaï, au bord de la baie de Tokyo.

Celle qui compte 11 titres mondiaux n’a rien laissé au hasard pour devancer ses rivales, la Britannique Mallory Franklin et l'Allemande Andrea Herzog, respectivement 2e et 3e. En début de semaine, avant l’or mais aussi le bronze en kayak mardi, l’athlète australienne a constaté que son embarcation était abimée.

"Extensibles et solides"

Amusée et habituée à ce genre de problème, elle a trouvé la parade en posant un préservatif sur le carbone. "Je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak", s’est-elle amusée dans une vidéo qu’elle a postée sur son compte Instagram. Et la native de Marseille d’ajouter : "Ils sont très extensibles et plus solides".