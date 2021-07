JO 2021: ce que prévoit Paris 2024 pour la passation de pouvoir le jour de la cérémonie de clôture

Le jour de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, le dimanche 8 août prochain, la toute première cérémonie officielle des JO de Paris 2024 se tiendra au même moment dans la capitale française. Une manière d'effectuer un passage de relais à distance.

Les Jeux olympiques 2021 de Tokyo n'ont pas encore commencé que certains ont déjà l'esprit tourné la prochaine édition des JO, dans trois ans. C'est le cas de Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024. L'ancien canoéiste est actuellement présent au Japon et a assisté mercredi à la réunion du Comité international olympique, qui a notamment attribué l'organisation des Jeux 2032 à Brisbane.

>> JO 2021: les infos en direct

Lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée de cette réunion, Estanguet a expliqué ce que le comité d'organisation a prévu le dimanche 8 août, jour de la cérémonie de clôture des JO 2021 et qui fera office de passation de pouvoir pour Paris. "On va présenter Paris 2024, montrer les avancées de notre projet et dire qu'on est fier et prêt à prendre le relais de Tokyo", a expliqué le Français.

Une cérémonie "symbolique et importante"

Une partie de la cérémonie se déroulera ainsi place du Trocadéro le 8 août, avec la participation de Woodkid et de l'orchestre national de France. "Cette cérémonie de passation, elle est symbolique et importante. C'est l'entrée dans notre olympiade pendant une dizaine de minutes, un avant-goût de Paris 2024", a indiqué Tony Estanguet.

Le triple champion olympique (2000, 2004, 2012) va assister à l'épreuve de canoë slalom à Tokyo dimanche avant de faire son retour en France pour assister à cette toute première cérémonie officielle de Paris 2024. Un événement qui va lancer officiellement le décompte jusqu'au coup d'envoi des prochaines olympiades, dans la capitale française.