JO 2021 (décathlon): Mayer cinquième après une journée de souffrance

Blessé au dos, et touché psychologiquement après trois épreuves, Kevin Mayer a un peu relevé la tête ce mercredi après-midi dans le décathlon aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. A mi-parcours, le Français pointe à la 5e place, et se bat toujours pour les médailles.

Au moins, la journée s'est achevée sur un sourire. Bloqué au dos depuis son arrivée à Tokyo, et en grande difficulté ce mercredi matin dans le décathlon des Jeux olympiques 2021, Kevin Mayer a su relever la tête pour limiter la casse, et terminer la première journée en embuscade.

Après cinq épreuves sur dix, le voilà cinquième du classement (4340 pts), assez loin de son rival canadien Damian Warner (4722 pts), mais pas du tout évincé de la course au podium, puisque le troisième, l'autre Canadien Pierce Lepage, affiche 4529 unités au compteur.

>>> Les JO 2021 en direct

Une remontée à la hauteur, mais un 400m frustrant

Auteur d'un chrono moyen sur 100m (10''68), Mayer a fait le travail à la longueur (7,50m), mais alors qu'il espérait revenir sur Warner au lancer de poids, l'une de ses spécialités, le recordman du monde tricolore a dû se contenter d'un jet à 15,07m, bien loin de ses standards. A ce moment-là, les larmes commençaient à couler, et l'abandon se précisait, pensait-on, même si l'intéressé a vite écarté cette option.

Et puis, dans l'après-midi, c'est un autre Mayer qui s'est présenté à la hauteur. Plus relâché, presque libéré, le Français a réussi un superbe saut à 2,08m (son meilleur depuis 2017), qui l'a relancé dans le concours. Malheureusement, son 400m assez lent (50"31) a freiné la remontée, et l'a même fait redescendre au cinquième rang du général.

"Tout est encore possible. Je ne suis pas là pour cueillir des myrtilles."

"Ce matin c’était des larmes de frustration complète, a réagi Mayer sur RMC, après sa première journée riche en émotions. Avec le staff on a trouvé la solution pour relâcher mon dos: je ne prends jamais d’anti-inflammatoires, donc ça a des effets fantastiques sur moi quand j’en prends tous les cinq ans… On a abattu ce joker et c’est vrai que cet aprem' je n’ai quasiment plus rien ressenti grâce à ça. Je sais qu’à la fin du décathlon, quand je vais arrêter d’en prendre, je vais douiller, mais s’il y a bien un moment où il faut s’envoyer c’est maintenant. J’ai encore mal, mais je peux m’exprimer amplement."

Et Mayer d'expliquer sa contre-performance sur 400m alors qu'il relevait la tête: "Malheureusement entre la hauteur et le 400 il n’y avait pas beaucoup de temps, et dès que j’ai fait mon premier départ à l’échauffement du 400 j’ai senti une crampe au mollet, donc je n’ai pas osé partir fort. C’est le décathlon quoi… Plus on dure au saut en hauteur, plus on arrive rapidement au 400. C’est dommage, je perds beaucoup de points sur cette course."

Mais le moral, au moment de quitter le stade, restait bon. C'est même un Mayer ambitieux qui a évoqué la deuxième journée et la bataille pour le titre olympique. "Tout reste ouvert, observe-t-il. La hauteur m’a remis dans mon décathlon, le 400 m’a ensuite un peu rabaissé. Ce n’est pas une journée de dingue hein, mais demain c’est ma plus grosse journée par rapport aux autres. Tout est encore possible. Warner a beaucoup d’avance, mais on me connait, je ne suis pas là pour cueillir des myrtilles (rires). Je vais laisser mes tripes sur la piste, et on verra bien."