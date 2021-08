JO 2021: Mayer en difficulté, deux finalistes sur 110m haies… les infos de la nuit olympique

Touché au dos, Kevin Mayer vit un début de décathlon très compliqué, ce mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga se sont qualifiés en finale du 110m haies.

Mayer blessé et en difficulté

Grande chance de médaille français en athlétisme, Kevin Mayer vit un début de concours compliqué en décathlon. Après le 100m (9e), le saut en longueur (5e) et lancer de poids (6e), le Français pointe à la quatrième place du classement général avec 2662 points. Il est un peu distancé par le Canadien Damian Warner, leader après un gros départ (2966 points). Plus inquiétant, le vice-champion olympique en titre a confié souffrir du dos et serrer les dents pour rester dans la compétition. "Je n'ai aucune sensation pour le plus grand rendez-vous de ma vie, a-t-il expliqué au micro de RMC, les yeux rougis, la voix cassée. Si c'était que pour moi, j'arrêterais, parce que je ne prends pas de plaisir. J'ai quand même le potentiel pour aller chercher une médaille. Je peux vous promettre que je vais tout donner."

Deux Français en finale du 110m haies

Si l’athlétisme français est plutôt morose pour le moment, il a retrouvé quelques couleurs sur 110m haies. Pascal Martinot-Lagarde (2e de sa série en 13’’25) et Aurel Manga (2e de sa série en 13’’24) se sont qualifiés pour la finale de la distance. Les deux hurdlers ont rendez-vous jeudi matin (4h55) pour tenter de décrocher une médaille olympique.

Lutte: Rivière blessée et éliminée

Après Koumba Larroque éliminée dès son premier combat en 68kg, Mathilde Rivière a vécu le même sort en 57kg. La Française s’est inclinée face à la Mongole Khongorzul Boldsaikhan en 8es de finale. Elle était pourtant devant au score (5-4) à l’entame de la dernière minute avant de s’incliner sur une action de son adversaire qui l’a sérieusement blessée.

Kayak: Beaumont et Hostens en demi-finales

Maxime Beaumont s’est qualifié pour les demi-finales du kayak en ligne sur 1000m (rendez-vous mercredi à 2h30). Idem pour Manon Hostens sur 500m (mercredi à 3h05). En kayak biplace, la paire Etienne Hubert et Guillaume Burger a été éliminée en quarts de finale.

Pas de médaille pour Grangeon en eau libre

Seule Français engagée sur le 10 kilomètres en eau livre, Lara Grangeon a terminé à la neuvième place, assez loin de la tête. Elle a touché avec 1’26’’5 de retard sur la Brésilienne Ana Marcela Cunha, championne olympique pour moins d’une seconde devant la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee (à 1’’7).

L’escalade perd une grande chance médaille

Qualifié pour la finale après sa septième au classement général, Bassa Mawem a renoncé en raison d’une rupture totale du tenon inférieur du biceps contractée lors l’épreuve de la difficulté, mardi. Il laisser aosn frère, Mickael, leader du classement général, se battre pour une médaille d’or jeudi.

Record du monde de McLaughlin

Hors performance française, cette nuit a été marquée par une nouvelle performance remarquable sur la piste rebondissante de Tokyo. Au lendemain du record du monde de Kasrten Warholm sur 400m haies chez les hommes, l’Américaine Sydney McLaughlin est devenue championne olympique en battant elle aussi le record du monde de la distance (51’’46). Elle a devancé sa compatriote et tenante du titre Dalilah Muhammad (51 sec 58) et la Néerlandaise Femke Bol (52 sec 03).