JO 2021: des règles anti-Covid surprenantes pour les pongistes

Les Jeux olympiques de Tokyo se disputeront, du 23 juillet au 8 août prochain, dans des conditions particulières avec la pandémie de Covid-19. Des règles anti-Covid ont été mises en place notamment pour l’épreuve de tennis de table.

Le gouvernement japonais a annoncé il y a quelques jours que les JO auront lieu à huis clos à Tokyo (23 juillet-8 août). Des Jeux très particuliers, même pour certaines règles sportives. Les pongistes ne pourront ainsi pas essuyer la table avec leur main ou souffler sur la balle. Des gestes habituels à ce niveau de la compétition. Dans une interview pour la chaîne de télévision chinoise CCTV, le chef de la délégation chinoise estime que ces règles anti Covid-19 rendent la vie des athlètes "extrêmement difficile."

Liu Guoliang, président de l'Association chinoise de tennis de table, confie que "la préparation pour ces Jeux est extrêmement compliquée", avant d’ajouter que son rôle auprès des athlètes est de "résister à la pression et aux interférences à quelques jours du début des épreuves."

Une première pour l'équipe de France

La Chine a remporté 28 des 32 médailles d'or de tennis de table depuis que ce sport fait partie des Jeux olympiques. La sélection chinoise de cette année, composée de six membres, comprend le champion olympique en titre Ma Long et le numéro un mondial Fan Zhendong chez les hommes en simple, tandis que la championne du monde Liu Shiwen participera aux épreuves de double mixte et de l'équipe féminine.

A part la Chine, les seuls autres pays à avoir remporté des titres olympiques en tennis de table sont la Corée du Sud (trois fois) et la Suède (une fois). A noter que c’est la première fois de l’histoire que l’équipe de France de tennis de table remplit l’ensemble des quotas avec deux équipes masculines et féminines soit deux simples homme et femme ainsi qu’un double mixte