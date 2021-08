JO 2021 (escalade): les frères Mawem passent tous les deux en finale

Engagés dans les qualifications du combiné en escalade ce mardi aux Jeux olympiques 2021, les Français Mickaël et Bassa Mawem ont pris la 1ère et la 7e place, décrochant ainsi leur billet pour la finale de jeudi. Mais Bassa s'est semble-t-il blessé sur la dernière épreuve.

Deux sur deux pour les frères Mawem. Engagés ce mardi dans les qualifications du combiné en escalade, pour la toute première apparition de la discipline aux Jeux olympiques 2021, Mickaël (31 ans) et Bassa (36 ans) ont fait le travail, en décrochant chacun un ticket pour la finale de jeudi. Mais si le cadet a paru assez facile, l'aîné a davantage souffert, et terminé semble-t-il blessé.

Troisième de l'épreuve de vitesse (escalader un mur de 15m aux prises fixes le plus rapidement possible), 1er du bloc (atteindre une prise finale très difficile d'accès en haut d'un mur de 4,5m), et 11e de l'épreuve de difficulté (aller le plus haut possible sur un mur de 15m en un seul essai et six minutes max), Mickael a pris la 1re place au classement général - sachant que les huit premiers sur vingt passaient en finale - devant le favori japonais Tomoa Narasaki, et fera donc figure de candidat très sérieux pour le podium jeudi.

Une déchirure du biceps pour Bassa ?

Pour Bassa, tout a bien commencé. Avec un chrono de 5''45, soit une demi-seconde de moins que le deuxième, celui-ci a terminé en tête de la vitesse - sa grande spécialité. Après, l'affaire s'est compliquée.

Seulement 18e du bloc (et alors 3e du général), le grand frère devait limiter la casse sur la difficulté. Mais après quelques prises, Bassa est tombé du mur final en se tenant le bras gauche. "Je crois que je me suis déchiré le biceps", a-t-il alors lâché à son entourage. Une mésaventure qui n'a finalement pas empêché sa qualification à la faveur de la multiplication des résultats (7e du général), mais qui interroge évidemment sur son état physique, et même sur sa présence, pour les épreuves de jeudi.

Lors de la finale, les compteurs seront remis à zéro pour les huit athlètes en lice. Et si les épreuves seront dans le même ordre, à savoir vitesse, puis bloc, puis difficulté, elles connaitront quelques variantes par rapport aux qualifications.