JO 2021 (escrime): élégant, Lefort n'en veut ni à son adversaire, ni à l'arbitre

Battu ce lundi en quart de finale du tournoi olympique de fleuret, au terme d'un duel mouvementé contre l'Italien Daniele Garozzo, le tireur français Enzo Lefort est resté très fair-play après la rencontre.

La déception est là, mais Enzo Lefort l'a joué classe. Battu ce lundi en quart de finale des JO 2021 de Tokyo par le champion olympique sortant italien Daniele Garozzo (10-15), le fleurettiste français n'a pas spécialement voulu pointer le comportement de son adversaire, qui a demandé durant le duel un arrêt médical, ou celui de l'arbitre, qui lui a adressé trois cartons rouges.

"C’est un quart de finale des JO que j’ai perdu, donc c’est vraiment de la déception, de la frustration, a réagi le Tricolore, champion du monde 2019. Après, je suis tombé sur un Garozzo très fort tactiquement, qui a su pas mal changer, il a su me bloquer sur mes points forts. A un moment donné j’ai trouvé une petite solution, mais il a su s’adapter et imposer son jeu et à partir de ce moment-là je n’ai pas trouvé la solution qui ferait pencher le match en ma faveur, en termes de domination."

"Trois touches sur carton rouge, ça peut vraiment faire la différence..."

Et Lefort, malgré la physionomie du match, de dire tout le bien qu'il pense de l'Italien: "C’est un combattant, Garozzo. S’il a arrêté le match c’est qu’il avait vraiment quelque chose, il n’y a que du respect entre nous sur la piste, ce n’est pas le genre à pourrir le match. Par contre à un moment donné quand il y a eu cette pause, je pense qu’il s’est senti un peu en danger et là il est rentré dans du combat. J’ai essayé de changer les choses, d‘essayer d’aller lentement, ça m’a réussi à un moment mais après il a réussi à rechanger et je n’ai pas su imposer mon jeu sur la longueur."

Quant aux cartons rouges, le Français ne les comprend pas tous. Mais il les accepte, malgré tout. "(Le premier) C’est l’interprétation de l’arbitre, je vois Daniele s’engager très grande jambe moi, je décide de le prendre sur la préparation donc de faire une fente sur son attaque, décrit-il. Il est tellement engagé que son centre de gravité est très bas, c’est son masque qui vient à l’encontre de ma coquille. Je ne fais pas du tout exprès, je m’en suis excusé, mais l’arbitre décide d’interpréter ça comme un coup porté volontairement donc dans le règlement c’est carton rouge directement... Ça fait mal, d’autant plus que par la suite je fais une faute de combat, donc deuxième rouge, puis une autre faute. Dans un match que je perds 15-10, trois touches sur carton rouge ça peut vraiment faire la différence, faire pencher les choses d’un côté ou d’un autre. Après, ce sont des faits de jeu, un arbitre a le droit d’avoir son interprétation, à moi de faire avec."