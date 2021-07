JO 2021: flamme, show des Français, drones... ce qu’il faut retenir de la cérémonie d’ouverture

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 ont débuté officiellement ce vendredi, après une longue cérémonie d’ouverture entrecoupée de jolis moments, dont l'allumage de la vasque olympique par Naomi Osaka.

La culture japonaise à l’honneur

Si la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021, qui se tenait sans spectateurs et uniquement en présence d’officiels (dont Emmanuel Macron), n’a pas été la plus faste de l’histoire récente des JO, les organisateurs ont quand même mis la culture japonaise au centre de l'événement. Le drapeau japonais a notamment été mis à l’honneur, tout comme l’art des costumes ou l’héritage des JO de 1964. De la musique de jeux vidéo, de Dragon Quest à Final Fantasy, a également été utilisée tout au long du défilé des athlètes.

Le dernier relais de la flamme par Naomi Osaka

Le suspense est, comme toujours, resté quasi entier. Ce n’est qu’au moment où elle a reçu la torche dans les mains qu’on a découvert l’identité de celle qui aurait la charge d’embraser la vasque olympique: Naomi Osaka. Le choix de la tenniswoman japonaise, adulée dans son pays, née d’un père haïtien et revendiquant sa diversité, icône de la jeunesse aux prises de position politiques, est hautement symbolique. Pour l’occasion, la championne avait des tresses rouges et blanches, aux couleurs de l’étendard de son pays.

Naomi Osaka allumant la vasque olympique © Icon Sport

Les porte-drapeaux français font le show

Cette année, ce ne sont pas moins de 206 nations qui prennent part aux JO. Avec un tel total, pas évident de se démarquer lors du traditionnel défilé des nations au sein du Stade olympique. Si l’Argentine, avec son enthousiasme débordant, ou les Tonga du très huilé Pita Taufatofua, se sont distingués, les Français n’ont pas été en reste. Porte-drapeau avec la judokate Clarisse Agbegnenou, le gymnaste Samir Aït Saïd a gratifié l’assistance d’un superbe salto arrière avant de pousse les athlètes bleus à entonner une jolie Marseillaise.

Un numéro de drones spectaculaire

La plus grande prouesse technique de cette cérémonie, plus que les nombreux feux d’artifice qui l’ont émaillé, a été le sublime tableau qui a suivi le défilé des athlètes. 1824 drones lumineux se sont élevés dans le ciel tokyoïte, au-dessus du stade, pour former dans un premier temps le logo de ces 32es JO. La structure a ensuite évolué pour dessiner la planète Terre, avec chaque continent apparent, dans la nuit noire.

Le lancement officiel des Jeux par l’empereur

C’est l’empereur du Japon Naruhito qui a officiellement déclaré ouvert ces Jeux Olympiques, dans son discours officiel. Ses mots ont été précédés par ceux du président du CIO Thomas Bach et de la présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo Hashimoto Seiko. "Le temps est venu de montrer le pouvoir du sport et ce dont vous êtes capables, a lancé cette dernière. Vous allez inspirer les peuples, le monde entier vous attend. Après plus d’un demi-siècle, les JO reviennent à Tokyo. Faisons notre possible pour que les générations futures soient fières de ces Jeux."