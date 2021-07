JO 2021: sans spectateurs, place à la fausse ambiance

On le sait depuis quelques semaines: les Jeux olympiques à Tokyo vont se dérouler sans spectateurs dans les tribunes. Aussi, pour combler un vide parfois perturbant, et motiver un peu plus les athlètes, les organisateurs ont mis en place plusieurs stratagèmes.

Les amateurs de football et d’autres disciplines y ont eu droit pendant de longs mois: face aux huis clos dans les stades, les organisateurs des compétitions et les diffuseurs TV ont régulièrement déployé de fausses ambiances sonores, aussi bien pour les sportifs que les téléspectateurs. Tokyo 2020 n’y échappera pas.

Alors que le gouvernement japonais a annoncé début juillet que les Jeux olympiques se dérouleront sans spectateurs, compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation a dû trouver quelques stratagèmes pour imiter le public.

>>> Les Jeux olympiques 2021 en direct

Des ambiances sonores d’anciens Jeux olympiques

"Le son dans un stade, sur un site, c'est important", explique à RMC Sport Matt Millington, directeur de la distribution des contenus pour les JO de Tokyo. Si certains athlètes arrivent à faire abstraction du contexte environnant, comme l’archer français Jean-Charles Valladont, la majorité sont en effet très sensibles à l’ambiance.

"Il y a même des études scientifiques qui montrent que les sportifs performent mieux avec le bruit, poursuit Millington. On a donc travaillé avec Tokyo 2020 pour que dans chaque site on ait des ambiances d'anciens Jeux olympiques pour avoir les mêmes sons qu'avant." Les mêmes, et les bons, à savoir des sons spécifiques à chaque épreuve. "On ne peut pas utiliser les mêmes ambiances partout, ça ne marcherait pas. Pour le golf il y a aura des ambiances de golf, pour le cyclisme des ambiances de cyclisme..."

Des murs de fans dans les stades

Reste que ces fausses ambiances seront abstraites, et que les athlètes n’entendront pas leur nom scandé par la foule. Alors, pour reproduire au mieux un vrai "contact" avec les fans, des écrans ont également été déployés dans les stades.

"Quand on a su que la venue des fans de l'étranger était restreinte, on a commencé à travailler pour compenser ça, glisse Matt Millington. Un widget sur un site internet des Jeux permet aux fans de venir encourager leurs athlètes en partageant des vidéos en selfies. On les met les unes à côté des autres et ça génère une grande carte avec des vidéos du monde entier. On a aussi un autre écran avec 45 vidéos qui génère une matrice. Les deux écrans seront disponibles sur les sites olympiques. Ça permet non seulement aux fans d'avoir une chance de figurer sur les écrans d'un stade, mais en plus aux athlètes d'être encouragés."

Les familles également présentes… en vidéo

Par des inconnus, mais aussi par leurs proches, dans un second temps. Si les familles et amis des athlètes n’ont pas été conviés à Tokyo, ils auront l’occasion de communiquer avec leurs poulains le jour J.

"A cause des restrictions, les familles ne peuvent pas venir. Pas de mère, pas de père, pas de frères et soeurs pour encourager les athlètes comme d'habitude, rappelle Millington. Mais il y aura normalement un moniteur télé dans chaque site près du terrain. Un système appelé ‘moment des athlètes’. Quand les sportifs finiront leur compétition, ils pourront interagir avec leur famille en direct sur ces écrans."