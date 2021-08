JO 2021 (hand): N’Guessan et Descat blessés, grosse inquiétude pour les Bleus

Si la défaite de la France face à la Norvège ce dimanche aux JO de Tokyo est anecdotique (32-29), n’ayant pas d’impact sur la suite de la compétition pour les Bleus, les blessures de Timothée N’Guessan et Hugo Descat sont inquiétantes.

Journée cauchemardesque pour l’équipe de France de handball... Assurés de la première place de leur groupe aux Jeux olympiques de Tokyo, les Bleus ne jouaient rien face à la Norvège, qui devait gagner et l’a fait (32-29), malgré le sérieux et l’implication des joueurs de Guillaume Gille. Une défaite sans conséquence avant le quart de finale face au Bahreïn mardi, mais surtout une double mauvaise nouvelle: les handballeurs tricolores ont vraisemblablement perdu deux joueurs majeurs pour le reste de la compétition.

Timothée N’Guessan s’est blessé au mollet en tout début de match. Il n’est pas revenu sur le banc après la mi-temps. Si son forfait est confirmé, Romain Lagarde, actuellement réserviste, devrait être appelé par Guillaume Gille. Mais le coup de massue est arrivé à dix minutes de la fin lorsqu’après une course anodine, Hugo Descat a ressenti une vive douleur, visiblement au niveau de l’adducteur.

Le meilleur buteur et joueur français aux JO s’est arrêté net et a mis tout de suite une poche de glace. L’ailier gauche de Montpellier était abattu sur le banc, se cachant le visage derrière sa serviette. Si aucun forfait n’est pour l’heure confirmé par l’équipe de France, l’inquiétude est très grande et le pessimisme est de rigueur pour l’avenir olympique de Timothée N’Guessan et Hugo Descat.

Gille: "Le bilan est un peu lourd"

"C’est dur de parler aujourd’hui, le moral n’est pas très enjoué avec la perte de N’Guessan et Descat", a reconnu Nedim Remili sur RMC. "Je ne suis pas médecin. J’espère que ce n’est pas grave parce qu'on serait très amer de perdre deux joueurs sur un match comme ça. Ce serait très con", a ajouté Nikola Karabatic. Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus, attend le verdict définitif du staff médical.

"Il y a de l’inquiétude quand on voit ces joueurs sortir subitement du terrain, a-t-il expliqué sur RMC. Ils vont passer des examens. Ce qu’on suppose n’est pas de bon augure. C’est rageant sur un match qui n’avait pas d’intérêt sur le plan comptable. Le bilan est un peu lourd. On joue le jeu de la compétition. On avait envie de prolonger la dynamique. Cela fait partie des aléas. On avait été épargné depuis le début. On va être contraint de penser à des alternatives." La route vers le podium des JO risque de se compliquer.