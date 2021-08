JO 2021 (hand): "Tellement fières de nous", l'émotion d'Edwige après le titre olympique

A l'image de Béatrice Edwige sur l'antenne de RMC, les Bleues étaient ivres de joie après la première médaille d'or olympique conquise par le handball féminin français face à la Russie, dimanche, lors du dernier jour des Jeux olympiques de Tokyo.

"Ca y est, on est championne olympique !!!" Béatrice Edwige n'en revient pas. La handballeuse des Bleues vient de décrocher le premier titre olympique du handball français après la victoire en finale face à la Russie (30-25) aux Jeux de Tokyo : "On le mérite tellement, on le mérite tellement..., répète la Tricolore sur son nuage au micro de RMC. Cela montre qu’on a progressé entre 2016 et maintenant. On a grandi et on est devenues beaucoup plus fortes. Je suis tellement fière de nous. Je suis fière pour moi, ma famille, pour les DOM et pour les filles. Je suis très heureuse, pour tous les gens qui nous ont suivi depuis le premier jour jusqu’au dernier. Même dans la difficulté ils ont continué à nous suivre et à nous envoyer des messages de soutien. Pour tous ceux-là, je leur dis un grand merci. On n’y serait pas arrivé sans vous. Chacune de notre côté, toutes les joueuses, nous avons reçu des messages de soutien et un grand merci à vous."

"On a eu des up and down"

Après les garçons, sacrés samedi, les filles d'Olivier Krumbholz sont elles aussi sur le toit du monde dans leur sport. "Cela a été un tournoi très dur, très très dur, poursuit Béatrice Edwige. On a eu des up and down comme on dit, a encore expliqué la joueuse tricolore. Mais au bout du compte, on finit de la plus belle des manières. On est championnes olympiques. Je ne dirais pas qu’il n’y a que cela qui compte mais presque."