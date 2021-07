JO 2021: inquiétude pour la délégation italienne à cause d'un passager positif au Covid-19

De nombreux sportifs italiens ont partagé le même vol qu’un journaliste transalpin testé positif à son arrivée à l’aéroport de Tokyo dimanche. A quatre jours du coup d’envoi des Jeux olympiques 2021, la crainte d’une contamination au Covid-19 existe même si, en attendant, ces athlètes devraient échapper à une période d’isolement.

Inquiétude pour l’Italie. A J-4 avant le début des Jeux olympiques de Tokyo, de nombreux athlètes italiens vont sans doute vivre les prochaines heures avec la crainte d’être contaminés par le Covid-19. En cause, le vol entre Rome et Tokyo. Dimanche, à l’arrivée à l’aéroport international Haneda, un journaliste transalpin a été testé positif. Ce reporter s’était envolé après avoir été contrôlé négatif. Il a été placé à l’isolement dans un hôtel. La crainte que d’autres passagers et notamment des sportifs de la délégation italienne présents dans le même avion, soient eux aussi contaminée est donc réelle. Selon la Gazzetta dello Sport, la personne qui était assise à côté du journaliste a été testée négative.

La nageuse Quadarella, Vincenzo Nibali, les basketteurs...

L’inquiétude est d’autant plus grande que l’avion transportait un grand nombre de participants aux Jeux. D'après La Reppublica, étaient présents dans ce vol des nageuses dont l’une des stars de la natation italienne, Simona Quadarella, l’équipe masculine de basket, des boxeuses, et les équipes masculine et féminine de cyclisme sur route. Parmi les coureurs, on trouvait notamment Vincenzo Nibali qui a quitté les routes du Tour de France après la 15eme étape pour se préparer pour les Jeux.

Toujours d’après la Repubblica, tous ces athlètes pourraient éviter la quarantaine parce qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec le passager testé positif. Le journal italien rappelle qu’un scenario similaire s’est produit avec des sportifs britanniques. Six ont été placés à l’isolement parce qu’ils étaient considérés comme cas contact étroit avec le passager positif. Les autres ont pu rejoindre librement le village olympique.