JO 2021: un nouveau cas positif d'un sportif au village olympique

Un nouveau cas positif a été détecté au village olympique, lundi. Il concerne Ondrej Perusic, joueur de l'équipe de République tchèque de beach-volley, placé à l'isolement dans un hôtel pour les cas asymptomatiques.

Un joueur tchèque de beach-volley, résident du Village olympique de Tokyo, a été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi le comité olympique tchèque (COV) dans un communiqué. Ondrej Perusic a été testé positif le dimanche 18 juillet, lors des tests quotidiens effectués au sein du village, a précisé le chef de la délégation olympique tchèque Martin Doktor.

"Il n'a absolument aucun symptôme. Nous regardons tout en détail, et en particulier prêtons attention aux mesures anti-transmission au sein de l'équipe", a-t-il ajouté. Samedi, le COV avait indiqué qu'un membre du staff avait été testé positif à son arrivée à un des aéroports de Tokyo.

"Nous avons attendu plusieurs heures le résultat, précise le médecin-chef Jiří Neumann. Quand cela s'est avéré positif, nous avons livré les affaires d'Ondra. Les organisateurs l'ont ensuite emmené dans un hôtel, conçu pour isoler les cas asymptomatiques, car Ondra est actuellement en bonne santé. Nous avons également fourni aux organisateurs des documents, dont notre passeport covid, qui récapitule toutes les informations nécessaires."

Perusix et son coéquipier David Schweiner devaient débuter le 26 juillet le premier match du tournoi de beach volley, ce qui ne sera pas possible en raison de la durée probable de l'isolement. "Maintenant, nous envisageons un éventuel report des matchs ou d'autres options qui permettraient aux garçons d'entrer dans le tournoi plus tard, selon les règles, explique le chef de la délégation tchèque Martin Doktor. Nous en saurons plus dans les prochaines heures et les prochains jours. Dans tous les cas, nous essaierons d'éviter les déceptions."

58 cas positifs depuis le 1er juillet

Selon le décompte officiel rendu public par les organisateurs lundi, 58 cas positifs de Covid-19 ont été décelés depuis le 1er juillet, sur près de 20.000 personnes (sportifs, encadrants, journalistes) arrivés dans le pays.

Ce week-end, les premiers cas de Covid au sein du village ont été annoncés par les organisateurs, chez un encadrant de l'équipe sud-africaine de football samedi puis deux joueurs dimanche. Ces résultats ont déjà entraîné lundi l'identification de 21 "contacts proches".