JO 2021 (judo): Cysique ressent "un petit sentiment d’injustice" après sa défaite en finale

Si Sarah-Léonie Cysique (23 ans) a gagné une belle médaille d’argent en judo dans la catégorie des -57kg lundi lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, sa disqualification en finale face à la Kosovare Nora Gjakova était très dure à digérer.

Entre joie et frustration, entre rires et larmes, Sarah-Léonie Cysique a joué à l’ascenseur émotionnel ce lundi au Nippon Budokan de Tokyo. Auteur d’un parcours exceptionnel dans la catégorie des -57kg, la judokate du Judo Club Château-Thierry s’est hissée jusqu’en finale olympique. Mais l’or s’est vite envolé. Son adversaire, la Kosovare Nora Gjakova, n°3 mondiale, l’a battue dans des circonstances qui lui laissent beaucoup de regrets, voire de rancœur.

>> JO 2021, toutes les infos en direct

"Je suis dans l’incompréhension"

Cysique, médaille d’argent, a en effet été disqualifiée pour action dangereuse, pour elle-même, en retombant sur la tête lors d'un mouvement initié par son adversaire. La Française aurait dû se tourner dans sa chute, au risque de concéder un ippon ou un waza-ari. "J’ai un petit sentiment d’injustice parce que pour moi, ce n’est pas moi qui fait cette action dangereuse, a réagi, entre deux sanglots, la Tricolore sur l’antenne de RMC. Je suis dans l’incompréhension mais ce sont les arbitres qui décident, c’est leur vision des choses et je n’ai pas le choix que d’accepter cette décision. Même si j’avoue que ça me reste encore en travers de la gorge. C’est le jeu."

"Ce sera encore plus beau si je gagne en étant à domicile"

Dans le temple du judo, elle retire néanmoins quand même du positif de ce tournoi olympique et pense déjà aux Jeux 2024 de Paris : "Quand j’ai gagné en demi-finale, j’ai été super heureuse, je sentais tellement ce combat, je me suis dit que j’allais repartir avec ma médaille d’or, qu’on allait entendre La Marseillaise enfin… Je sais qu’après tout ça, je vais être contente de ramener cette médaille en France. Je me dis que, dans même pas trois ans, il y a 2024. Ce sera encore plus beau si je gagne en étant à domicile. Jusque-là je n’ai pas encore remporté de compétition. C’est vraiment très frustrant. C’est difficile à avaler", conclut-elle magré tout à chaud.