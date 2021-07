JO 2021 (judo): Duplantis "choqué" par le forfait de Kendricks

Le Suédois Armand Duplantis, recordman du saut à la perche et favoris pour la médaille d’or olympique mardi prochain à Tokyo, ne se réjouit pas du forfait de son rival, l'Américain Sam Kendricks, testé positif au Covid-19.

Le concours de saut à la perche se fera sans Sam Kendricks, mardi au stade olympique de Tokyo. L’Américain, double champion du monde de saut à la perche (2017, 2019), a été contraint de déclarer forfait pour les Jeux olympiques 2021 après avoir été testé positif au Covid-19, a annoncé jeudi le Comité olympique américain. Kendricks, médaillé de bronze aux JO de Rio, a été placé à l'isolement dans un hôtel, a précisé l'USOPC. La défection de Kendricks laisse la voie encore plus libre à Duplantis, le seul à avoir franchi une barre à plus de 6 m en 2021 en plein air (6,10 m, le 6 juin à Hengelo) et qui tentera d'obtenir à Tokyo le plus grand titre de sa jeune carrière après deux médailles d'or continentales (en 2018 en plein air à Berlin et en 2021 en salle à Torun).

"Un peu choqué par la tournure des événements"

Mais le Suédois ne se réjouit pas du tout du forfait de son concurrent : "Il y a à peine une heure, je me préparais encore à une grande bataille avec Sam, a déclaré en conférence de presse le recordman suédois (6,18m). C’est un de mes principaux rivaux, quelqu’un qui allait certainement me pousser en finale. Je suis un peu choqué par la tournure des événements. C’est dur d’expliquer ce qu’on ressent."

Duplantis a indiqué qu’il n'a eu aucun contact avec Kendricks mais qu’il sera très vigilent jusqu’au concours programmé mardi. "Je ne ferai pas des choses que je ne dois pas faire, prévient-il. Je vais manger, m’entraîner. Je vais juste essayer de ne pas m’écarter du chemin et éviter tout ce qui pourrait être risqué et ou ce qui pourrait m’exposer à risque plus élevé de contracter le Covid-19."