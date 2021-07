JO 2021 (athlé): Kendricks, gros concurrent de Lavillenie à la perche, positif au Covid et forfait

L’Américain Sam Kendricks, champion du monde en titre à la perche, manquera le concours des Jeux olympiques de Tokyo 2021 après avoir été testé positif au coronavirus. Un concurrent de poids en moins pour le Français Renaud Lavillenie.

Le très attendu et relevé concours du saut à la perche des Jeux olympiques de Tokyo 2021 perd déjà l’une de ses têtes d’affiche. L’équipe américaine a annoncé le forfait de Sam Kendricks après avoir été testé positif au coronavirus, ce jeudi.

"La santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et personnel est notre priorité absolue, a annoncé l’USOPC sur Twitter. Nous sommes tristes de confirmer que Sam Kendricks a été testé positif pour Covid-19 et ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Conformément aux règles et protocoles locaux, il a été transféré dans un hôtel pour être placé en isolement et est soutenu par le personnel de l'USATF et de l'USOPC. Sam est un membre incroyable et accompli de Team USA et sa présence nous manquera. Par respect pour sa vie privée, nous ne pouvons pas fournir plus d'informations pour le moment."

La nouvelle avait été annoncée quelques minutes plus tôt par son père et entraîneur sur les réseaux. Il s’agit d’un gros coup dur pour l’athlète américain, médaillé de bronze à Rio en 2016 derrière le Brésilien Thiago Braz da Silva et le Français Renaud Lavillenie. Kendricks est surtout le champion du monde en titre de la discipline (en 2019) devant la pépite de la discipline et recordman du monde (6,18m en 2020), le Suédois Armand Duplantis et le Polonais Piotr Lisek. Il avait signé la deuxième meilleur performance de la saison estivale avec 5,92m à égalité avec Renaud Lavillenie. Matt Ludwig, 4e des trials US, devrait le remplacer.

Lavillenie "tellement triste pour Sam"

A l’annonce de la nouvelle, Renaud Lavillenie a réagi sur les réseaux sociaux. "Je suis tellement triste pour Sam", a regretté le Français qui visera un nouveau podium olympique après l’or en 2012 et l’argent en 2016. Il perd un concurrent de poids dans cette quête. Mercredi, il a donné des nouvelles rassurantes de sa cheville, touchée lors du meeting de Sotteville-lès Rouen. Le concours débute samedi par les qualifications avant la finale programmée mardi prochain (à partir de 12h20). "Mondo" Duplantis en sera le grand favori.