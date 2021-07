JO 2021 (judo): "J’étais fou, j'ai failli me retrouver nu", s'amuse le père de Dicko

Passé au micro de RMC quelques minutes après que sa fille Romane a décroché le bronze dans le tournoi olympique de judo (+78kg) à Tokyo, Daniel Dicko a confié sa joie et raconté ce dernier combat animé devant la télévision.

"Je pleure un peu de déception, mais ce sont aussi des larmes de joie", a confié ce vendredi Romane Dicko, après sa belle médaille de bronze au tournoi olympique de judo, chez les +78 kg. A 10.000 km de là, son papa Daniel, qui a assisté aux JO de sa protégée depuis les locaux du PSG judo, a ressenti à peu près la même chose.

"C’est vrai qu’en toute honnêteté, on imaginait une médaille encore plus belle, mais elle a eu le bronze, on est content, a-t-il expliqué sur l’antenne de RMC. On est vraiment heureux, soulagés. Je ne suis pas déçu, enfin oui je considère qu’elle a fait une boulette en demi-finales. C’est elle qui se bat toute seule, mais il fallait absolument qu’après elle aille chercher cette médaille de bronze, parce que ça ne pouvait pas se passer autrement. Elle ne pouvait pas rentrer de Tokyo sans sa médaille."

"On va sabrer le champagne"

Et Daniel Dicko de vite basculer sur une note positive: "On va sabrer le champagne et fêter ça. Tout à l’heure (pendant le combat pour le bronze) j’étais fou, j’ai failli me retrouver quasiment nu. Quand ma fille combat, en général je reste calme, concentré, j’envoie des petits messages après. Mais là, la demi-finale m’a glacé. Je me suis retiré un peu pour me ressourcer, et je suis revenu en étant persuadé qu’elle allait attraper la médaille de bronze. Et elle l’a fait."

Championne d'Europe en 2018 et 2020, mais jamais récompensée à l'échelle planétaire, Dicko a agrandi ce vendredi son palmarès, et montré qu'il faudra compter sur elle aux Jeux de Paris 2024. "L’expérience a joué en demi-finale, a-t-elle reconnu, mais ce n’est pas grave, ce n’est que partie remise, Ortiz est une très bonne combattante. Dans trois ans, je serai plus prête, il n’y a pas de souci."