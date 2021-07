JO 2021 (judo): Dicko, une benjamine en bronze

Plus jeune représentante de la délégation du judo tricolore à Tokyo, la Française Romane Dicko (21 ans) a décroché ce vendredi une médaille de bronze aux Jeux olympiques chez les +78 kg, réagissant parfaitement après sa défaite en demi-finale. Prometteur pour la suite.

Une victoire pour terminer, quelques larmes, et surtout, une très belle médaille. Battue en demi-finales des Jeux olympiques par la numéro 1 mondiale Idalys Ortiz (Cuba), la jeune judokate française Romane Dicko (21 ans) a parfaitement réagi ce vendredi pour s'imposer face à la Turque Kayra Sayit dans le match pour le bronze chez les +78kg, et monter ainsi sur le podium pour sa toute première participation aux JO.

Face à la championne d'Europe en titre, qui combattait autrefois pour la France sous le nom de Ketty Mahé avant de prendre la nationalité turque, Dicko a fait la différence dès le début du combat, d'abord avec un waza-ari, avant d'enchaîner sur une immobilisation synonyme d'ippon.

>>> Les JO 2021 en direct

L'avenir devant elle

Championne continentale en 2018 et 2020, mais jamais récompensée à l'échelle planétaire, Dicko - licenciée au PSG - agrandit ainsi son palmarès, et montre qu'il faudra compter sur elle aux Jeux de Paris 2024, dans trois ans.

"Je pleure un peu de déception parce que j’avais à cœur de chercher cette finale olympique, mais les Jeux ça va vite, et ce sont aussi des larmes de joie, a confié la Française à chaud, au micro de RMC. J’ai réussi à me remobiliser, j’ai pensé à mes proches qui m’ont donné toutes leurs bonnes ondes. Tout le monde m’a porté, je suis contente de pouvoir ramener cette médaille de bronze olympique. L’expérience a joué en demi-finale, mais ce n’est pas grave, ce n’est que partie remise, Ortiz est une très bonne combattante. Dans trois ans, je serai plus prête, il n’y a pas de souci. Je ne réalise pas encore, c’est toujours spécial de se dire qu’on est médaillé olympique, j’ai hâte de dormir avec tous les soirs."

Avant sa demi-finale contre Ortiz, la représentante tricolore avait battu la Lituanienne Sandra Jablonskyte en huitième de finale, puis la Brésilienne Maria Suelen Altheman en quart. Elle conclut de très beaux JO pour les filles du judo français dans les tournois individuels, puisqu'avant Dicko, Amandine Buchard (-52kg), Sarah-Léonie Cysique (-57kg) et Madeleine Malonga (-78kg) avaient décroché une médaille d'argent, sans oublier, évidemment, le fantastique sacre olympique de Clarisse Agbégnénou (-63kg).