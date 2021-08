JO 2021 (karaté) : Steven Da Costa, une famille en or pour une médaille historique

Steven Da Costa, 24 ans, a remporté la première d'or de l'histoire du karaté aux Jeux olympiques après sa victoire en finale face au Turc Eray Samdan jeudi au Budokan de Tokyo. Un triomphe attendu et historique pour un sport qui ne sera pas au programme des Jeux de Paris 2024. La réussite aussi d'une famille qui ne vit que pour le karaté.

Steven Da Costa dans la grande histoire des Jeux olympiques. Pour la première apparition du karaté aux Jeux, à Tokyo, le Français a frappé très très fort en remportant la médaille d'or olympique dans l'histoire du karaté qui faisait sa première apparition aux Jeux. Seul représentant tricolore chez les hommes, Steven Da Costa était l’un des grands favoris pour le titre olympique en -67kg malgré sa médaille de bronze aux Europe 2021. Impeccable tout au long de la journée, il s'est débarrasé du Turc Eray Samdan en finale pour monter sur le toit du monde. Tout seul. A jamais le premier.

Avec cette breloque obtenue au Budokan, le temple mythique des arts martiaux, le karatéka français de 24 ans écrit à la fois la plus belle page de l’histoire de son sport et aussi celle des Jeux. Un statut de champion olympique qu'il va garder très longtemps puisque le karaté n’a pas été retenu dans trois ans pour Paris 2024. "Scandaleux", soufflait-il y a deux ans dans le Super Moscato Show. "Etre le seul champion olympique n’est pas ce que je souhaite. Je pense à toutes les générations futures..." Il peut d'abord penser à lui.

Une affaire de famille

Pour Steven Da Costa, le karaté est avant tout une affaire de famille. Il y a Logan, le grand frère et Jessie et Steven, les deux frères jumeaux. Tous ont progressé sous les ordres de leur papa et entraîneur, Michel. Sans oublier la maman qui gère toute la logistique. Entre ces quatre-là, il y a parfois quelques étincelles. "Ça clashe encore, se marre Logan. On est tous des têtes de mules." "Parfois je me dis que j’ai un peu abusé", reconnait en rigolant Michel.

Si les trois frangins de la Meurthe-et-Moselle ont réussi l’exploit de tous intégrer l’équipe de France, c’est bien Steven le plus doué. "On a commencé le karaté à 4 ans Jessie et moi", nous confiait-il début juin, à quelques semaines des Jeux. Jeune, Steven pratique d’autres sports mais persévère au karaté. "C’est là où ça marchait le mieux", dit-il. Son talent est évident. On le surnomme "le petit prince."

Du "karaté champagne"

Avec ses frères, il remporte le titre européen par équipes en 2016 à Montpellier. Son grand-frère Logan parle d’un "karaté champagne." Avec Steven, tout est fluide, aérien. "Chez certains c’est naturel de jouer du piano, pour Steven c’est naturel de faire de combattre au karaté", note Jessie, son frère jumeau. Et c’est aussi très naturellement que le pensionnaire de l’USL Mont-Saint-Martin, sous convention avec la SNCF, monte les marches de la gloire. Sacré champion du monde à Madrid en 2018 à l’âge de 21 ans (-67kg), il n’avait plus qu’une obsession : offrir à la France sa première médaille en karaté. Mission accomplie.