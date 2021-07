JO 2021: l'idée très originale des Japonais pour représenter les sports olympiques

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021, les 50 disciplines ont été présentées de manière très originale, avec différents pictogrammes des épreuves... incarnés humainement.

Reportés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo sont officiellement ouverts. En fin de cérémonie d’ouverture, marquée notamment par cette planète Terre formée de 1824 drones, les 50 pictogrammes représentant les différentes disciplines olympiques ont pris vie avec un spectacle très original. Et, avouons-le, assez drôle.

Plusieurs Japonais, vêtus de bleu et de blanc dans un costume façon pictogrammes, ont enchaîné les figures à un rythme effréné pour représenter tous les sports. Parfois de manière très ingénieuse, avec la caméra retournée ou avec des figures dans tous les sens. Décalé, drôle, dans la lignée de certaines émissions de la télévision nippone.

Osaka allume la flamme

Sur le Boléro de Ravel, le triple champion olympique de judo Tadahiro Nomura, accompagnée de la triple couronnée aux Jeux olympiques en lutte Saori Yoshida, a ensuite la flamme à d'anciens joueurs de baseball japonais. Des soigneurs prenant ensuite à leur tour le relais de la flamme, pour symboliser la lutte contre la pandémie.

Après un avant-dernier relais entre une athlète paralympique japonaise et plusieurs enfants, la tenniswoman Naomi Osaka s'est présentée au pied de la vasque pour l'allumer et lancer définitivement les Jeux. Pour permettre à la joueuse de participer à cette cérémonie d'ouverture en embrasant la vasque, la première rencontre de Naomi Osaka dans le tournoi de tennis, face à la Chinoise Zheng, a été décalé de samedi à dimanche.