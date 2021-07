JO 2021: la France recule au tableau des médailles

L’équipe de France a gagné deux médailles mais aucune en or lundi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les Bleus reculent du 7eme au 10eme rang au tableau des médailles dominé par les Etats-Unis.

Lundi frustrant pour le camp tricolore. La 3eme journée des Jeux olympiques de Tokyo a apporté une 4eme et une 5eme médailles à l’équipe de France. Mais le compteur des breloques en or reste bloqué à une unité au lendemain du titre olympique de Romain Cannone à l’épée. A l’image de Vincent Luis, seulement 13eme du triathlon dont il était l’un des grands favoris, les sportifs français n’ont pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium. L’escrime tricolore s'est néanmoins offert une médaille en bronze grâce à Manon Brunet au sabre tandis que Sarah-Léonie Cysique (-57kg) a apporté de l’argent au judo, l’autre sport pourvoyeur de breloques pour la France depuis le début de ces Jeux.

Le tableau des médailles le 26 juillet à 14h40 (HF) © olympics.com

USA 1, Japon 2

L’or étant le métal de référence établir le classement par pays, la France recule du 7eme au 10eme rang, derrière l'Italie ce lundi soir au Japon. En attendant de remonter, peut-être, mardi grâce notamment à la quintuple championne de judo Clarisse Agbégnénou, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête avec 14 médailles : 7 en or, 3 en argent et 4 en bronze. A domicile, le Japon compte aussi 7 médailles d’or mais "seulement" 2 en argent et 3 en bronze.