JO 2021: la pentathlète Annika Schleu blanchie après les accusations de mauvais traitement de son cheval

La commission de discipline de la fédération internationale de pentathlon moderne a décidé de blanchir Annika Schleu, l'athlète allemande accusée de "cruauté envers les animaux", après le refus de sauter de son cheval lors des JO 2021 de Tokyo.

L'image avait fait le tour du monde. A l'occasion de l'épreuve d'équitation, comptant pour le pentathlon moderne des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, le cheval Saint Boy, tiré au sort par Annika Schleu, avait refusé de sauter les obstacles. Un refus qui avait entraîné la chute de la cavalière au classement général et qui avait conduit la convalière, en larmes, à utiliser une cravache et des éperons et l'entraîneure allemande Kim Raisner à frapper le cheval.

Ce lundi, la commission de discipline de la fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) a décidé de blanchir Annika Schleu, jugée non-coupable d'usage excessif de la cravache et des éperons. "L'utilisation de la cravache ou des éperons n'était pas excessive. Et, bien que la situation ait certainement été pénible pour la cavalière et le cheval, le jury a conclu qu'il n'y avait pas de problème de bien-être animal" explique l'UIPM dans un communiqué.

La cavalière visée par une autre plainte

En revanche, la commission a été plus sévère avec Kim Raisner, qui a violé les règles de compétition de l'UIPM en frappant un cheval et en encourageant son athlète à faire de même. Si elle reproduit ce genre de comportement, l'entraîneure pourrait se voir retirer ses accréditations du programme de certification des entraîneurs de l'UIPM et son autorisation à entraîner en compétition. Elle devra également participer à un séminaire de formation des entraîneurs, comprenant un module sur le traitement humain des animaux, avant sa participation à toute compétition. Kim Raisner avait été exclue des JO après cet épisode.

Si l'UIPM s'est montré clémente avec Annika Schleu, la pentathlète allemande est toujours visée par une plainte déposée à son encontre par l'Association allemande de protection des animaux (Deutscher Tierschutzbund), qui accuse le binôme de "cruauté envers les animaux" et "complicité de cruauté envers les animaux."