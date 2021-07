JO 2021: LaVine en protocole Covid, Team USA affaibli avant d'affronter la France

Premiers adversaires de la France au tournoi olympique de basket à Tokyo, les Etats-Unis ont annoncé ce lundi le placement en protocole Covid de l'arrière Zach LaVine. Un coup dur de plus pour Team USA.

Loin d'être flamboyants durant leurs matchs de préparation aux Jeux olympiques, les joueurs de l'équipe de France de basket peuvent se dire que leurs premiers adversaires à Tokyo, à savoir les Etats-Unis (dimanche, 14h), ne sont pas au mieux non plus. Et c'est un euphémisme.

Après le forfait de Bradley Beal, testé positif au coronavirus, et celui de Kevin Love, toujours blessé à un mollet, Team USA a annoncé ce lundi que l'arrière Zach LaVine a été placé en protocole Covid, et qu'il ne fera donc pas le voyage vers le Japon dans les prochaines heures.

Huit joueurs aptes pour dimanche ?

Son forfait pour la compétition n'est toutefois pas acté, et il se pourrait que le joueur des Chicago Bulls, qui a déjà contracté le coronavirus au printemps, rejoigne ses camarades un peu plus tard dans la semaine. Mais sa présence pour le premier match face aux Bleus est de fait incertaine.

Sachant que les trois joueurs participant actuellement aux finales NBA (Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton) ne disputeront pas la première rencontre non plus, sauf énorme surprise, le sélectionneur Gregg Popovich pourrait n'avoir que huit joueurs disponibles face à la bande à Rudy Gobert: Bam Adebayo, Kevin Durant, Jerami Grant (placé en protocole Covid puis libéré), Draymond Green, Keldon Johnson, Damian Lillard, JaVale McGee, et Jayson Tatum.