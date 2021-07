JO 2021, basket: défaite surprise de l'équipe de France face au Japon en préparation

Pour son dernier match de préparation avant son entrée en lice dans le tournoi olympique de Tokyo 2021 face aux Etats-Unis, l'équipe de France de basket s'est inclinée ce dimanche face au Japon (81-75). Une défaite surprenante et loin d'être rassurante, après deux revers face à l'Espagne.

Les basketteurs français se sont inclinés contre le Japon 81-75, dimanche à Oshino (Japon), pour leur dernier match de préparation avant leur entrée dans le tournoi olympique contre les Etats-Unis dans une semaine (25 juillet) à Tokyo.

La rencontre a eu lieu dans une salle non-utilisée pour les Jeux olympiques, en présence de public alors que la compétition olympique se disputera à huis clos. 3 000 personnes ont donc pu assister à cette partie, avec une règle d'un siège sur deux pour le placement des spectateurs et l'interdiction de manger dans la salle.

Menés toute la partie (46-30 à la pause), les Bleus sont revenus à hauteur dans le dernier quart-temps grâce à Nicolas Batum, Evan Fournier et Guerschon Yabusele à longue distance. En face, le Japon était emmené par Rui Hachimura, le joueur des Washington Wizards et porte drapeau japonais pour la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu vendredi.

"Cela ne sert à rien de paniquer, a commenté après la défaite le capitaine Nicolas Batum. Le bruit extérieur, on s'en fout. Il faut qu'on reste soudés. On connaît nos forces, on sait où on veut aller. Il faut se servir de ça et regarder nos erreurs pour dimanche prochain."

Les Etats-Unis, premier adversaire aux JO

La défaite n'en reste pas moins surprenante pour l'équipe de France, face à la 46e nation mondiale au classement FIFA. Les Bleus ont donc disputé trois matches de préparation pour les Jeux olympiques, où ils visent le podium. Ils ont subi trois défaites en tout, dont deux contre l'Espagne (86-77 à Malaga et 87-79 à Paris-Bercy) et une contre le Japon dimanche.

"Au-delà de cette défaite qui est décevante et frustrante, il faut retenir notre entame loin d'être satisfaisante, a réagi Vincent Collet: C'est une piquûre de rappel, qui doit amener des réponses d'ici dimanche prochain. On y croit malgré tout, mais c'est un avertissement qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas normal d'avoir ce comprotement en première période."



Les joueurs de Vincent Collet devaient, initialement, encore affronter l'Italie avant de débuter les Jeux, mais la rencontre a été annulée par les autorités japonaises, la Nazionale n'ayant pas été autorisée à se rendre à Oshino, à une bonne centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo. Le sélectionneur a par ailleurs confirmé une gêne musculaire pour Frank Ntilikina qui n'a pas joué ce dimanche. Le joueur des Knicks s'est échauffé mais le principe de précaution a été retenu par le staff. En revanche, l'horizon s'éclaircit pour Thomas Heurtel, qui a réjoué lui après une gêne à une jambe qui l'a empêché de se préparer correctement.

Les Bleus commenceront donc leur tournoi olympique avec un choc face aux Etats-Unis. La nation triple championne olympique en titre pourrait jouer néanmoins sans trois joueurs (Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton), qui sont encore pris par la finale de NBA, dont le match 6 aura lieu ce mardi. Jerami Grant est lui actuellement en protocole Covid. Positif au Covid-19, Bradley Beal a dû lui renoncer aux JO tout comme Kevin Love, insuffisamment remis d'une blessure. Ils ont été remplacés par Keldon Johnson (San Antonio Spurs) et JaVale McGee (Denver Nuggets).