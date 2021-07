JO 2021: les ambitions de Ripoll à Tokyo

L’Equipe de France Espoirs participera aux Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août prochain. Si le sélectionneur des Bleus olympiques a eu beaucoup de mal à constituer son groupe, Sylvain Ripoll se montre optimiste pour la compétition.

C’est la première fois depuis les Jeux d’Atlanta en 1996 que les Bleuets participeront aux Jeux olympiques. Ils font partie du groupe A avec le Mexique, l’Afrique du Sud et le pays hôte le Japon. Eliminé dès les quarts de finale de l’Euro Espoirs en mai dernier face aux Pays Bas (2-1), Sylvain Ripoll espère réaliser une belle compétition cet été.

"Il faut être à la hauteur de ces rendez-vous et c'est vrai qu'il y a eu la déception de l'Euro Espoirs et de l'élimination contre les Pays-Bas. Il a fallu vite se projeter sur les JO, une compétition qui sera quand même particulière. C'est nouveau pour moi d'arriver avec un groupe d'une telle mixité et de devoir être très performant en 15/20 jours. Mais je le vis super bien depuis le début de la préparation. Il y a beaucoup d'ondes positives, une envie de légèreté face aux contraintes qu'on a vécues et une grande détermination à aller chercher une belle performance. Ça peut laisser augurer de bonnes surprises", dit-il à l’AFP.

L’expérimenté André-Pierre Gignac de retour en Bleu

Cette compétition étant réservée aux joueurs de moins de 23 ans, les sélectionneurs ont le droit de prendre seulement trois joueurs nés après 1997. Pour l’Equipe de France, il s’agit des deux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille aujourd’hui aux Tigres de Monterrey (Mexique), André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ainsi que le montpelliérain Téji Savanier.

Sylvain Ripoll se réjouit de pourvoir compter sur ce type de joueurs : "Quand je leur ai parlé du projet, ils n'ont pas réfléchi cinq secondes. Ils ont été emballés immédiatement et extrêmement contents qu'on pense à eux. Entre mes intuitions préalables et ce que j'ai perçu, ça a donc été très clair. Pour cette liste, certaines choses ont été longues à se dessiner, mais ça, vraiment pas du tout..."

L’Equipe de France débutera sa compétition le 22 juillet contre le Mexique à 10h, heure française, un match particulier pour Gignac et Thauvin qui enchaîneront trois jours plus tard, le 25 juillet contre l’Afrique du Sud également à 10h avant de terminer la phase de groupe, le 28 contre le pays hôte le Japon à 13h30.