JO 2021: les Argentins fêtards, la tenue des Italiens... les moments amusants de la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques a vu toutes les délégations réprésentées aux Jeux défiler dans le stade olympique de Tokyo. Si certains pays ont fait dans la sobriété, d’autres se sont fait davantage remarquer.

Ce n’est pas l’Eurovision, mais ça y ressemblerait presque. Les chansons en moins. Ce vendredi, le monde entier a les yeux braqués sur le stade olympique de Tokyo, théâtre de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. L’événement avait été reporté d’un an en raison de la crise sanitaire. "C’est une belle cérémonie, il y avait des messages assez forts au début, a commenté Tony Estanguet sur l’antenne de RMC. Il y avait pas mal de diversité dans les différents tableaux. Et ça fait du bien de voir ce défilé des athlètes, on a l’impression qu’ils sont heureux d’être là." Difficile de contredire le patron de Paris 2024 après avoir vu le passage des Argentins.

Les Argentins déchainés

La délégation argentine, parmi les toutes premières à pénétrer dans le stade olympique de Tokyo, a fait passer le premier frisson de cette cérémonie grâce à leur sens de la fête. Déchainés, ils ont sauté et chanté, dénotant avec l’aspect parfois très solennel de la cérémonie.

Mais où est passée la classe à l'italienne ?

Autre moment amusant, le défilé des athlètes italiens. Alors qu’on sort à peine d’un Euro marqué par la classe et la sobriété de son sélectionneur Roberto Mancini, souvent en costume, les sportifs italiens ont déboulé avec une tenue blanche sur laquelle était floqué un très grand cercle aux couleurs du drapeau national. Une faute de goût au pays de la mode? On vous laissera juger par vous-mêmes... "Je me refuse à me moquer des tenues", sourit, amusée, notre consultante Maryse Ewanjé-Epée, qui avait mené la fronde contre ses dirigeants avant les JO de Seoul en 1988. "C’était une catastrophe, on avait un habit d’hôtesse de l’air", se souvient-elle.

JO : les costumes des Italiens © ICON Sport

Enfin, avant le passage attendu des Français, on s’est aussi réjoui de revoir Pita Taufatofua. Vous ne vous en souvenez pas ? C'était le porte-drapeau des Tonga qui avait fait fureur aux Jeux de Rio, en 2016, avec son corps et surtout son torse nu, musclé et huilé, ainsi qu'aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en 2018. On notera qu'il a déjà réussi l'exploit de ne pas prendre un gramme en cinq ans.

Pita Taufatofua © AFP