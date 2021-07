JO 2021: les mesures pour atténuer les conséquences du huis clos

Président du CIO, Thomas Bach a annoncé ce samedi une série d'initiatives pour aider les athlètes face au huis clos qui s'annonce lors des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

A une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront à huis clos en raison de la pandémie à partir du 23 juillet et jusqu'au 8 août, le président du CIO Thomas Bach a annoncé une serie d’initiatives pour "atténuer les conséquences de l’absence de spectateurs sur ces Jeux olympiques".

"Nous ne voulons pas que les athlètes se sentent seuls dans les stades, a indiqué Thomas Bach. Nous voulons soutenir les athlètes, leur montrer que beaucoup de monde est derrière eux et les supportent. Ces Jeux olympiques seront suivis par des milliards de personnes à travers la planète. Nous voulons offrir à ces milliards de personnes autour de la planète, la possibilité de montrer leur soutien aux athlètes et d’être avec eux. Et de leur montrer qu’ils sont avec eux."

Quatre initiatives mises en place

Le président du CIO a listé quatre initiatives développées depuis l’annonce du huis clos le 8 juillet dernier, "pour emmener les fans ensemble avec les athlètes dans les stades".

La "live cheers map": une carte mondiale sur laquelle il sera possible de voir les fans de différents pays qui encourageront leurs athlètes. Ils pourront applaudir virtuellement et montrer leur soutien. Ce soutien sera passé par une modération et ensuite montré dans le stade et diffusé par les médias. Peut-être que cela pourra même créer une compétition en plus des athlètes entre les fans des différents pays.

Des mini-vidéos de 6 secondes que les fans pourront créer. Et ces vidéos seront projetées dans les stades et aussi proposées aux diffuseurs qui pourront montrer cet engagement de la population mondiale avec leurs athlètes et avec les compétitions olympiques.

Il y aura aussi, de manière limitée pour des raisons logistiques, un "moment pour l’athlète". Dans certains stades, les athlètes pourront immédiatement après la compétition communiquer avec leurs proches, familles et amis en direct. Cela créera ce lien d’émotions avec ceux qui sont les proches des athlètes.

Il est prévu des technologies de sonorisation immersives qui permettront aux athlètes d’être soutenus pendant leur compétition avec du son créé à partir des ambiances des précédents Jeux olympiques sur leur épreuve. Ils pourront, dans le stade olympique, se sentir entouré par les supporters et fans.

Thomas Bach a assuré que "des milliards de spectateurs regarderont ces Jeux olympiques" et "tous les indicateurs estiment qu’il s’agira des Jeux les plus suivis dans l’histoire", malgré le huis clos qui s'annonce pour ces deux semaines de compétition à Tokyo.