JO 2021 (natation): Grousset 4e du 100m nage libre, Dressel sacré

Caeleb Dressel a tenu son rang pour décrocher l'or olympique ce jeudi lors du 100 mètres nage libre. Maxime Grousset, à seulement 22 ans, a terminé au pied du podium. Un résultat prometteur pour le Français, qui pense déjà aux JO de Paris 2024.

Maxime Grousset est passé à trois dixièmes d'un énorme exploit. Le Français a signé une très belle quatrième place ce jeudi, en finale du 100 mètres nage libre, remportée par le grand favori Caeleb Dressel. A 24 ans, l'Américain a décroché son premier titre olympique individuel lors de ces JO de Tokyo 2021.

"L'or à Paris en 2024? Je pense que c'est possible"

Déjà titré lors du relais 4x100m avec les Etats-Unis, Caeleb Dressel (47"02) a devancé l'Australien Kyle Chalmers et le Russe Kliment Kolesnikov. Dressel en a profité pour battre aussi le record olympique. Mais à 22 ans, Maxme Grousset a failli ramener une première médaille pour la natation française à Tokyo. "Il y a surtout de la fierté, ce n'est pas évident de sortir une performance en finale, a commenté Grousset au micro de RMC. J'étais outsider. Je savais de toute façon qu'il fallait que je parte à fond. Finalement, ça craque mais je n'ai rien à regretter."

Forcément, Maxime Grousset va désormais être programmé pour le rendez-vous de Paris 2024, à domicile, où il aura le temps d'ici là de progresser dans la hiérarchie. "Ce qui fait la différence, c'est la confiance. Si on ne l'a pas, ça ne passera jamais. Il faut croire en ses rêves. J'espère que j'ai fait vibrer tous les Français et que je puisse être favori à Paris. Décrocher une médaille d'or dans 3 ans, je pense que c'est totalement possible, a lancé Maxime Grousset. Je suis tout le temps en progression, on ne peut que penser à la suite."

Pour ses premiers Jeux olympiques, Maxime Grousset n'aura pas réussi à mettre fin à 13 ans d'attente sur l'aller-retour pour la natation française. Alain Bernard est le dernier nageur tricolore à avoir obtenu une médaille en 100 mètres nage libre, lui qui avait été sacré à Pékin en 2008.