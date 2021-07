JO 2021 (natation): Grousset en finale du 100m nage libre, Dressel et Kolesnikov impressionnent

Le Français Maxime Grousset s'est qualifié de justesse ce mercredi pour la première finale de sa carrière internationale, en 100 mètres nage libre, à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Lors des demi-finales, Caeleb Dressel et Kliment Kolesnikov ont impressionné.

Le Français Maxime Grousset, huitième temps des demi-finales du 100 m nage libre des Jeux de Tokyo, s'est qualifié mercredi pour la première finale mondiale de sa carrière, où le Russe Kliment Kolesnikov, nouveau recordman d'Europe, défiera l'Américain Caeleb Dressel.

Grousset (22 ans), parti vite dans la première demie, a résisté en fin de course pour prendre la dernière place qualificative pour la grande finale de la distance reine jeudi en 47 sec 82/100e. Il devra réaliser un exploit pour devenir le premier Français médaillé sur l'aller-retour depuis le sacre d'Alain Bernard en 2008.

"La course va être amusante" selon Dressel

Il défiera notamment le Russe Kliment Kolesnikov (21 ans), qui concourt sous bannière neutre à la suite du vaste scandale de dopage russe et qui a réussi le meilleur temps des demi-finales en 47 sec 11/100e dans la deuxième course. De quoi valider le meilleur chrono de la saison mais surtout un nouveau record d'Europe, un centième de seconde de mieux que la marque établie en combinaison par Alain Bernard (47.11) aux Mondiaux de Rome en 2009.

Le Russe, déjà médaillé d'argent sur 100 m dos mardi, a fait mieux que le favori américain Caeleb Dressel, vainqueur de la première demie en 47 sec 23, son meilleur temps de l'année.

Dressel (24 ans) qui vise six titres olympiques à Tokyo, après un premier or sur le relais 4x100 m nage libre, devra donc se défaire du Russe jeudi lors d'une finale explosive. "C'est à peu près ce que j'espérais, la finale sera très rapide. Il n'y a aucun favori à ce stade, la course va être amusante, j'ai hâte d'y être. Les huit gars sont dans le jeu et vont faire le spectacle", a-t-il indiqué en zone mixte.

Annoncé parmi les prétendants au podium, l'Australien Kyle Chalmers sera au rendez-vous jeudi mais s'est montré plus discret (sixième temps en 47 sec 80), derrière notamment l'Italien Alessandro Miressi (troisième temps, 47.52) et le Sud-Coréen Sunwoo Hwang (quatrième temps, 47.56, record d'Asie).