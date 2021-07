Jeux olympiques en direct (J6): l'ogre Dressel en tête d'affiche, médailles françaises espérées

Très beau programme encore ce jeudi à Tokyo. L’épreuve la plus prestigieuse de natation, le 100m nage libre, est programmé à 4h39 avec l'ogre Caeleb Dressel et le Français Maxime Grousset. Dès 3h10, les Français Laura Tarantola et Claire Bové sont attendues pour disputer la finale du deux de couple poids légers en aviron. Des chances de médailles aussi en judo, avec Madeleine Malonga, vice-championne du monde, en -78kg, et Alexandre Iddir, en -100kg.