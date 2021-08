JO 2021 (perche): Lavillenie se tourne déjà vers Paris 2024

Blessé au talon à l'échauffement, Renaud Lavillenie n'a pas pu faire mieux qu'une 8e place lors de la finale de la perche, ce mardi aux Jeux olympiques 2021. Malgré la déception, le perchiste de 34 ans a expliqué sur RMC qu'il serait encore là dans trois ans à Paris.

Il a fait ce qu'il a pu. En serrant les dents le plus fort possible. Mais la douleur était trop intense pour lui permettre d'aller chercher une troisième médaille olympique. Après avoir lourdement chuté durant l'échauffement, Renaud Lavillenie, touché au talon, a terminé 8e du concours de la perche, ce mardi, aux JO de Tokyo.

"Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, a réagi le Français de 34 ans sur RMC. C'était une soirée compliquée. Pourtant, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. J'ai fait un début d'échauffement digne de ce que je suis capable de faire dans les grands jours, donc je commençais à reprendre de la confiance. Et malheureusement, j'ai ce dernier saut d'échauffement où la perche ne passe pas. Je tombe de quasiment quatre mètres de haut, directement sur le tartan."

"Aller chercher quelque chose de grand à Paris"

"L'impact a été très violent sur le talon, a-t-il précisé. Derrière, j'ai eu un pic de douleur qui n'a cessé d'être présent. Ça a été très compliqué. Mais je ne pouvais pas me permettre d'abandonner, quitte à ce que je me fasse encore plus mal. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai réussi à faire des sauts, honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort. Je peux rentrer chez moi la tête haute, je n'ai rien à regretter."

Malgré la déception, Renaud Lavillenie n'a pas encore l'intention de ranger sa perche. Surtout avec Paris 2024 dans le viseur. "Ça me donne encore de la motivation quand je vois ce que j'arrive à faire diminué, a confié le champion olympique 2012. Évidemment, je vais changer des choses dans ma préparation, parce que je ne peux peut-être pas récupérer comme avant. Il faut que j'arrive à accepter que mon corps ne peut pas réagir comme ma tête en a envie. Mais j'ai les moyens d'aller faire des trucs dans les années à venir, lors de la prochaine olympiade. Et aller chercher quelque chose de grand à Paris. On n'y est pas encore. J'ai beaucoup de taf devant moi."

"Duplantis, c'est beau à voir"

En attendant, Renaud Lavillenie n'oublie pas de féliciter le Suédois Armand Duplantis, sacré largement au-dessus de la mêlée à Tokyo et à deux doigts de battre son propre record du monde àvec une tentative à 6,19m. "Il a tenu son rang. Ça fait un an et demi qu'il est monstrueux, reconnaît le Clermontois. Il a fait le concours qu'il fallait, c'est beau à voir et je suis vraiment content pour lui. On a beaucoup de trucs en commun. C'est un gamin formidable et c'est vraiment une belle récompense pour lui."