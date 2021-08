JO 2021: statu quo pour la France au tableau des médailles, après une journée exceptionnelle

Avec l'or de Steven Da Costa et l'argent de Kevin Mayer, la délégation française achève une belle journée des Jeux olympiques de Tokyo. D'autant que les Bleus sont assurés de trois médailles supplémentaires avec les finales de handball, volley et basket.

Et de 27 médailles pour la délégation tricolore à Tokyo... en attendant au moins trois de plus. Si la 13e journée des Jeux olympiques 2021 avait mal démarré avec la désillusion de Marc-Antoine Olivier en eau libre, elle fut finalement divine.

Impérial toute la journée, Steven Da Costa a décroché l'or en karaté, pour les débuts de la discipline aux JO, en -67 kg. C'est ensuite l'argent que les Français ont décroché, avec Kevin Mayer: très mal embarqué à l'issue de la première journée du décathlon en raison d'un blocage au dos (cinquième), le recordman du monde de la discipline a su trouver les ressources pour rattraper son retard et égaler sa deuxième place à Rio en 2016.

La Chine en tête

A noter que la France est aussi assurée de décrocher au moins trois médailles de plus - qui ne sont donc pas encore comptabilisées - avec les finales masculines de basket, volley et handball. Pour voir une nation faire aussi bien avec trois finales dans ces trois disciplines, il faut remonter à 1988 et l'URSS.

Au tableau des médailles, les Bleus comptent donc pour l'instant 27 podiums et restent à la huitième place, devant une Italie qui compte plus de médailles et autant d'or mais moins d'argent. La Chine fait la course en tête avec 74 breloques dont 34 en or, devant les Etats-Unis avec ses 91 médailles pour 29 titres.