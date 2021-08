JO 2021 (volley): "On peut faire quelque chose d'incroyable", annonce Brizard après la qualification

L'équipe de France de volley s'est qualifiée ce jeudi pour la finale des Jeux olympiques en dominant l'Argentine en demie, trois sets à zéro (25-22, 25-19, 25-22). Les Bleus sont assurés de décrocher la toute première médaille aux JO de leur histoire.

Il y a un an et demi, en janvier 2020, l'équipe de France de volley était menée deux sets à zéro par la Slovénie en demi-finale du tournoi de qualification olympique (TQO), et voyait son rêve japonais s'envoler. Et puis elle s'est accrochée, elle a refait son retard, décroché telle une survivante son billet pour Tokyo. Et ce jeudi, la voilà assurée de remporter la première médaille olympique de son histoire.

Héroïques contre les ogres polonais en quart de finale, les Bleus ont surclassé trois sets à zéro l'Argentine en demie (25-22, 25-19, 25-22) et fait déjouer les pronostics pour se hisser en finale. Ils y retrouveront samedi la Russie (14h15 heure française), une équipe qu'ils ont battue en phase de poule, avec la garantie - au pire - de rentrer en France avec une médaille d'argent autour du cou.

Grebennikov: "Ce n’était pas un match de volley tip top, mais on l’a fait"

"Je commence à réaliser, c’est incroyable, sourit le libero tricolore Jenia Grebennikov, fils d'un ancien international soviétique. C’était compliqué (face à l'Argentine), c’était une grande bataille, ce n’était pas un match de volley tip top techniquement et tactiquement, mais on l’a fait, on a serré le jeu au bon moment. C’était important de clôturer le match au troisième set parce que j’avais peur que la grinta argentine revienne et qu’ils nous mettent un peu le feu."

Malgré les quelques provocations adverses, Grebennikov et les autres sont restés dans leur match. Jean Patry (15 pts) a continué sur sa folle lancée, Trevor Clevenot (14 pts) a déroulé, et Earvin Ngapeth (12 pts), malgré un peu de déchet, a évidemment fait le show. De quoi envoyer la fine équipe en finale des Jeux.

"Depuis avant-hier, j’ai les frissons à chaque fois que je me dis que je vais jouer une demi-finale olympique, alors là quand je pense qu’on va jouer une finale, c’est incroyable, glisse Antoine Brizard. Je crois que je ne réalise pas encore. On va profiter ce soir, mais on va vite se reconcentrer parce qu’on peut encore faire quelque chose d’incroyable. Qui aurait cru en nous? C’est magnifique."