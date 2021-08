JO 2021 (basket): "L’opportunité d’une vie", Gobert a hâte d’affronter les États-Unis en finale

L’équipe de France de basket va disputer la finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo face aux États-Unis, samedi (4h30). Un moment qui s’annonce légendaire pour Rudy Gobert. Le pivot des Bleus en a rêvé lorsqu’il était enfant.

C’est le défi ultime. L’affiche qui fait saliver tous les joueurs de la planète. Depuis toujours. L’équipe de France de basket va toucher au sommet de son sport en affrontant les États-Unis en finale des Jeux olympiques 2021, jeudi au Japon (4h30). Un choc XXL que les Bleus sont allés chercher en éliminant la Slovénie de Luka Doncic en demie (90-89). Au terme d’un match irrespirable, conclu par un contre lunaire de Nicolas Batum à la dernière seconde.

"C’est un rêve d’enfant, savoure Rudy Gobert sur RMC. Quand tu es petit, tu fais du basket, tu regardes l’équipe de France à la télé et tu te dis que tu aimerais un jour emmener cette équipe gagner une médaille d’or. Je ne pense pas qu’on réalise et on n’a pas envie de le faire avant que tout soit fini."

"On a une mentalité de guerriers"

Auteur d’un match très solide dans la raquette, le pivot d’Utah a inscrit 9 points et pris 16 rebonds face aux Slovènes. Il a également claqué 4 contres de patron qui ont fait mal à l’adversaire. "Les miens étaient biens, mais ceux de Nico n’étaient pas mal non plus. Surtout le dernier, sourit le colosse de 2,15m. Il nous sauve à la fin, c’est à l’image de notre groupe. On savait que ça allait être un effort collectif. C’est une équipe incroyable. Ils n’avaient pas perdu depuis que Luka (Doncic) les a rejoints. Ils n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde. Mais on a eu une mentalité de guerriers jusqu’au bout."

Un mental qui permet aux Bleus d’accéder pour la troisième fois de leur histoire à la finale des JO, après 1948 et 2000. A chaque fois, c'était face aux USA. Et à chaque fois, l'épopée s'est conclue par une médaille d’argent. Mais cette année, la donne semble différente. Et la tâche un peu moins herculéenne. "On va savourer cette victoire mais surtout se préparer pour ce gros challenge face aux États-Unis. On sait qu’on est capables de jouer cette équipe, si on est tous focus", résume Gobert.

"C’est pour ça qu’on joue au basket"

Les joueurs de Vincent Collet l’ont prouvé en dominant les partenaires de Kevin Durant en ouverture du tournoi (83-76). "Rien n’est impossible dans la vie, lance la star du Jazz. Oui, c’est un challenge de très haut niveau. Si on peut réussir à le surpasser, ça rendra la médaille encore plus belle. Quand j’ai commencé le basket, mon rêve c’était de battre les États-Unis en finale olympique. On l’a fait il y a deux ans au Mondial. Mais là, ce n’est pas pareil. C’est vraiment l’opportunité d’une vie! Il faut apprécier ces moments, c’est pour ça qu’on joue au basket."