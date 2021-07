JO 2021: sur quelle chaîne regarder la cérémonie d’ouverture

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 débutent officiellement ce vendredi avec la cérémonie d’ouverture, programmée à 13h (heure française).

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 démarrent officiellement ce vendredi ! En 2021, donc… en raison de la crise du coronavirus qui a contraint les organisateurs à repousser l’évènement d’un an. Les Jeux seront officiellement déclarés ouverts à la fin de la cérémonie d’ouverture, qui débutera à 13h (heure française).

Elle sera retransmise sur France 2 et Eurosport 1. Vous pourrez également la suivre sur RMC, diffuseur radio officiel des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Toutes les épreuves seront diffusées sur notre antenne mais aussi sur notre site où vous pourrez retrouver tous les résultats, informations et indiscrétions.

950 personnes présentes

Le président de la République française, Emmanuel Macron, fera partie des 15 chefs d’Etat ou de gouvernement présents dans les tribunes du stade olympique pour la cérémonie, qui se déroulera à huis clos… ou presque. Si le public sera absent, 950 privilégiés prendront tout de même place dans les gradins: des officiels, des artistes, des athlètes et des journalistes, comme l'a annoncé le comité d'organisation des JO de Tokyo jeudi.

Pour les athlètes, ils seront 80 Français sur les 378 du contingent à défiler derrière les deux porte-drapeaux Samir Aït-Saïd et Clarisse Agbegnenou. Une présence assez limitée qui s’explique par le début de certaines épreuves (aviron, football, tir à l’arc) ou l’entrée en lice imminente (natation) pour plusieurs d’entre eux.