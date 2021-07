JO 2021: judo, basket... le programme d'Emmanuel Macron lors de son passage à Tokyo

Emmanuel Macron est attendu à Tokyo vendredi pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Avant cela, le président de la République a prévu de déjeuner au Club France. Le samedi, il assistera à plusieurs épreuves où des athlètes français seront en lice.

Vendredi soir (à 13 heures en France), Emmanuel Macron fera partie des 950 privilégiés qui assisteront au stade olympique national de Tokyo à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Le président de la République a annoncé il y a une semaine sa présence dans la capitale japonaise, où il est attendu à partir de vendredi midi (19h, heure française).

Avant d'assister au spectacle de la cérémonie d'ouverture, Macron a ainsi prévu de déjeuner au Club France, le lieu de rassemblement de la délégation française. Le président, qui avait manifesté son envie d'échanger avec le mouvement sportif, y est attendu à 13 heures (heure locale, 6h en France).

Une heure et demi au Club France

L'occasion pour Macron d'échanger avec Brigitte Henriques, fraîchement élue présidente du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), Didier Seminet, secrétaire général du CNOSF, Tony Estanguet (président du comité d'organisation de Paris 2024) et Claude Onesta, manager de la haute performance de l'agence nationale du sport, ainsi que des présidents de fédération.

Le président passera environ une heure et demi au Club France avant d'enchaîner avec ses rendez-vous diplomatiques puis la cérémonie d'ouverture, qui durera trois heures et demi, en début de soirée. Le lendemain, Macron s'est tout de même réservé un temps pour assister à des épreuves auxquelles des athlètes français participeront.

Macron assistera aux épreuves de judo et de basket 3x3 féminin

Le président assistera samedi en fin de matinée aux épreuves de judo, avec les entrées en lice de Shirine Boukli (-48kg) et de Luka Mkheidze (-60kg) pour leur première participation aux Jeux. L'après-midi, Macron assistera à la suite des épreuves de judo et basculera également sur des matchs de basket 3x3 féminins, nouvelle épreuve olympique.

L'équipe de France de basket jouera ainsi face aux États-Unis à 17h55 (heure locale) avant d'affronter l'Italie plus tard dans la soirée, à 21h25, et devrait compter sur le soutien du président. "Je vais au Japon pour le soutien et le relais, pour soutenir l'olympisme, l'organisation et les athlètes français, avec l'espoir qu'ils rapporteront un maximum de médailles", expliquait Macron au micro de France 2 en marge du Tour de France jeudi dernier. Pour respecter ses dires, le président s'est en tout cas préparé un beau programme pour son passage à Tokyo.