JO 2021 (tennis): Humbert s'offre Tsitsipas, Chardy le rejoint en quarts

Après Ugo Humbert, tombeur de Stefanos Tsitsipas (2-6, 7-6, 6-2), Jérémy Chardy s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, en battant mercredi le Britannique Liam Broady (143e), 7-6, 4-6, 6-1.

L’embellie se poursuit à Tokyo pour le tennis français. Mal en point en début de tournoi avec l’élimination précoce de la paire Herbert/Mahut, sa principale chance de médaille, l’équipe de France a retrouvé des couleurs en simple grâce à Ugo Humbert et Jérémy Chardy. Le Mosellan s’est qualifié mercredi pour les quarts de finale en éliminant le Grec Stefanos Tsitsipas, battu en trois sets (2-6, 7-6, 6-2). Le finaliste du dernier Roland-Garros s’est fait une belle frayeur en chutant à la toute fin du deuxième set, remporté au tie-break par Humbert.

La tête de série n°3 a réussi à tenir sa place sur le court, mais Tsitsipas n’était plus tout à fait le même joueur. Plus fort que son adversaire dans la fournaise tokyoïte, Humbert a repoussé ses limites mentalement pour aller chercher une performance énorme à sa quatrième balle de match, dominant l’un des favoris du tournoi, qu’il avait déjà battu à Bercy en novembre 2020. Ugo Humbert rencontrera le Russe Karen Khachanov, tête de série n°12, pour tenter de se hisser dans le dernier carré, où devrait l’attendre le Russe Daniil Medvedev.

Une habitude depuis 1992

Inspiré par son jeune compatriote, Jérémy Chardy (34 ans) s’est lui aussi qualifié pour les quarts de finale en battant logiquement le Britannique Liam Broady (7-6, 4-6, 6-1). Ugo Humbert, l'autre qualifié français de la journée, est passé le féliciter en personne sur le court juste après sa victoire, les deux hommes repartant bras dessus bras dessous et le sourire aux lèvres. C'est la septième fois depuis 1992, et la sixième fois consécutive depuis les Jeux de Sydney, qu'au moins un Français se hisse en quarts de finale du tournois de tennis olympique.

Mardi soir, Chardy, qui participe à ses premiers Jeux, avait battu Aslan Karatsev, 24e mondial et récent demi-finaliste surprise à l'Open d'Australie. Au prochain tour, il rencontrera le n°5 mondial, Alexander Zverev pour tenter d'atteindre le dernier carré. Tsonga/Llodra, en argent, et Benneteau/Gasquet, en bronze, avaient apporté à la France deux médailles lors des Jeux olympiques de Londres, en 2012. Avant eux, Amélie Mauresmo en 2004 (argent) et Arnaud Di Pasquale en 2000 (bronze) avaient inscrit leur nom au palmarès olympique.