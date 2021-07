JO 2021 (triathlon): une médaille historique pour le relais mixte

L'équipe de triathlon de relais mixte a pris la troisième place ce samedi lors des Jeux olympiques de Tokyo, permettant à la France d'obtenir sa première médaille olympique en triathlon, 21 ans après son apparition au programme olympique.

Le triathlon français repartira de Tokyo avec le sourire. Pour la première fois de son histoire, la France a décroché une médaille dans la discipline, avec le bronze obtenu ce samedi lors du relais mixte, 21 ans après l'entrée en lice de ce sport aux JO de Sydney 2000. Vincent Luis, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Leonie Periault permettent à la France d'obtenir une 14e médaille lors de ces JO 2021.

Alors qu'il venait avec l'ambition de décrocher ue médaille en individuel, Vincent Luis n'avait pris que la 13e place. Le triathlète, dernier relayeur, a réalisé un gros numéro sur la partie de natation puis de cyclisme pour donner même l'espoir à son équipe de décrocher le titre, à la lutte avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne a finalement décroché l'or grâce au dernier relais d'Alex Yee, qui a distancé Vincent Luis sur la dernière partie, en course à pied. Morgan Pearson a aussi doublé Luis pour offrir la médaille d'argent aux Etats-Unis. Ce relais mixte est une épreuve nouvelle aux Jeux olympiques.

Une revanche collective

"J'ai été mis dans de bonnes dispositions. Quand on est à 30 secondes de la tête, c'est une aubaine. j'ai fait un peu la part facile du boulot. J'ai senti que j'étais pas mal. Mon objectif était de revenir sur l'Américain en natation et l'Anglais en vélo, a commenté Vincent Luis pour France Télévisions, qui a réussi son pari, avant de céder en course à pied. J'ai tenté le tout pour le tout pour l'or, il ne faut pas déniger cette médaille même si on est champions du monde en titre. Dans 3 ans, on reviendra et on sera toujours sur le devant de la scène. Les gens ont un peu la mémoire courte, il ne faut pas oublier que la France est une nation dominante du triathlon mondial."

Cette médaille permet aussi de sauver le bilan d'ensemble pour l'équipe de France, après quelques déceptions individuelles, à l'image de Cassandre Beaugrand qui n'avait pas terminé sa course. "C'était très dur après l'épreuve individuelle. J'ai dû arrêter les réseaux sociaux après avoir reçu beaucoup de commentaires négatifs, a soufflé Beaugrand. J'espère que je ne décevrais plus les gens, j'ai dû me remettre dans ma bulle."

"On ne va pas cracher sur une médaille olympique, on va juste profiter", positivait de son côté Leonie Periault, 5e de l'épreuve individuelle, soit la meilleure performance tricolore. "C'est clair que quand on regardait la course, on espérait que Vincent puisse faire la différence à la fin. Mais c'est déjà énorme de faire troisième même si tout le monde aurait préféré l'or, le résultat nous satisfait", a conclu Dorian Coninx.