JO 2021 (voile): le surprenant "coucou" des Polonaises aux Britanniques lors de la régate polémique avec les Françaises

Les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont remporté la médaille de bronze ce mercredi en 470 aux Jeux olympiques 2021. Après s'être fait chiper l'argent par les Polonaises, qui ont doublé les Britanniques au dernier moment. Et qui ont semblé les remercier...

C'est désormais officiel: Camille Lecointre et Aloïse Retornaz devront se contenter de la médaille de bronze. Une belle médaille, mais une médaille qui aurait pu - ou dû, c'est la question - être en argent.

Deuxièmes au départ de la Medal Race en 470, les Françaises ont terminé sixièmes de la dernière régate, et ont vu les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar leur chiper la deuxième place du général dans les derniers mètres, lorsqu'elles ont doublé les Britanniques Hannah Mills et Elidih McIntyr, déjà assurées de l'or.

Réclamation rejetée

Le problème, c'est que Skrzypulec et Ogar ont dépassé très facilement les Britanniques. Comme si ces dernières - rivales des Françaises - avaient volontairement laissé les Polonaises passer pour leur faire un petit cadeau, et plomber un peu les Tricolores. Ce que semble confirmer une image.

Le salut des Polonaises aux Britanniques © Capture d'écran

Dans la séquence montrant le fameux dépassement, ou plutôt les secondes suivant ce dépassement, on voit clairement Jolanta Ogar, du bateau polonais, faire un petit salut de la main aux Britanniques. Pour les remercier? C'est possible. Mais ce n'est pas l'avis du jury.

Si Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont rapidement déposé une réclamation pour récupérer l'argent, celle-ci a été rejetée après quelques minutes de délibérations. Et le classement final a été validé...