JO 2021 (voile): la réclamation des Bleues rejetée, Lecointre-Retornaz restent en bronze

Lors de la Medal Race du double dames en 470, en voile, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont pris la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Mais les Bleues avaient porté réclamation, alors que la Grande-Bretagne aurait laissé volontairement la Pologne la dépasser. En vain.

Une médaille au goût amer. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont obtenu ce mercredi la médaille de bronze en double dames du 470, en voile, à l'issue de la dernière épreuve de la Medal Race. Mais les Bleues n'avaient pas tardé à porter réclamation après la ligne d'arrivée franchie.

En cause: la Grande-Bretagne, déjà assurée du titre, a été dépassée par la Pologne lors du passage de la dernière bouée. Mais selon les Françaises, rivales des Britanniques, la Grande-Bretagne a tout simplement laissé passer la Pologne, pour offrir la médaille d'argent. Jusqu'à cette bouée, la France pouvait viser l'argent.

>> JO 2021: les infos en direct

"La première fois que je vois ça"

"On attend encore la décision du jury pour connaître la couleur de la médaille", a confié la Fédération française de la voile après la course. "La fin de la course avec le comportement de l'embarcation des Anglaises est plus que bizarre, a regretté le père de Camille Lecointre au micro de RMC. Le fait d'avoir volontairement laissé intercaler un bateau entre elles et les Polonaises, c'est la première fois que je vois ça, c'est limite choquant. De ce qu'on a vu dans la retransmissions, on voit que c'est volontaire, je ne sais pas ce qu'il en est réellement mais je ne vois pas pour quelle raison elles auraient laissé un bateau."

Au moment où la Pologne a dépassé la Grande-Bretagne, les deux Polonaises ont adressé un petit geste amical à leurs adversaires. Mais pas de quoi provoquer une disqualification des Britanniques et un changement de classement. Leur protestation rejetée, les Bleues restent en bronze.

L'équipe de France de voile repartira donc de Tokyo avec trois médailles. Deux en argent. En planche à voile, Charline Picon et Thomas Goyard ont pris tous les deux la deuxième place. A Rio en 2016, la France avait décroché aussi trois médailles mais dont un titre de Picon en planche à voile.