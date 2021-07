JO 2021 (voile): médaille assurée pour Charline Picon, qui vise une 2e médaille d'or olympique

Championne olympique en titre, la véliplanchiste française Charline Picon est assurée de terminer sur le podium en planche à voile, en RS:X. En 3eme position à l’issue des 12 manches jeudi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, elle visera une 2eme médaille d’or samedi lors de la Medal Race face à la Chinoise Chinoise Yunxiu Lu et la Britannique Emma Wilson.

Ça, c’est fait. En quête d’une nouvelle médaille d’or, Charline Picon est d’ores-et-déjà assurée de repartir des Jeux olympiques de Tokyo avec une breloque autour du cou. Mission accomplie ce jeudi pour la véliplanchiste. A l’issue des régates 9, 10 et 11, elle a terminé aux 3eme, 2eme et 6eme places. Avant la medal race de samedi, Picon termine donc ces 12 manches à la 3eme place avec 36 points derrière la Britannique Emma Wilson (34) et la Chinoise Yunxiu Lu, leader provisoire (30). Avec 22 points d’avance sur la 4eme, l’Italienne Marta Maggetti et sachant que les points seront doublés (20 points max distribués samedi), la championne olympique est assurée de terminer avec une médaille de bronze, d’argent ou d’or.

"C’est énorme !"

Tout se jouera donc samedi lors de la Medal Race : "J’ai livré encore aujourd’hui (jeudi) de belles batailles sur l’eau, les filles sont très rapides aussi, a-t-elle commenté. Je joue maintenant pour l’or, à 6 points de la Chinoise. C’est une médaille assurée : c’est énorme ! On va avoir des conditions différentes samedi mais je suis chaude ! Cédric (Leroy, son entraîneur) et Julien (Bontemps) font un travail de fou pour me mettre dans des conditions de malade. Le niveau est intense. L’Anglaise fait une régate de folie. J’ai bataillé tout ce que je pouvais… Il faut aller chercher l’Or samedi. Ça va être dur, mais je veux finir sur une belle Medal Race. Je vais produire la meilleure course possible samedi. J’ai envie d’aller chercher l’or."