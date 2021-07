JO 2021 (volley): les Bleus se relancent contre la Tunisie

Après une entame de tournoi ratée contre les États-Unis (0-3), l’équipe de France de volley-ball a enfin lancé ses Jeux olympiques 2021, en dominant la Tunisie (25-21, 25-11, 25-11).

Cette fois, ils sont rentrés pour de bon dans leurs Jeux olympiques 2021. Après un premier match complètement raté et démoralisant, samedi contre les États-Unis (0-3), l’équipe de France de volley-ball s’est relancée contre la Tunisie (3-0), en s’imposant sans trembler (25-21, 25-11, 25-11). Même sans être parfaits, les Bleus ont rassuré.

Opposés à l’adversaire le plus accessible de leur groupe, les hommes de Laurent Tillie devaient soigner la différence de buts pour espérer voir loin dans le tournoi. Cela a d’abord été difficile dans le premier set, les deux équipes faisant longtemps jeu égal, mais un bon coup de collier de l’attaque française, alors que le score était de 19-18, lui a permis de prendre la tête (25-21).

L'Argentine au menu

Les choses ont ensuite été beaucoup plus simples. Portés par un bon Earvin Ngapeth, auteur de 11 points et leader vocal, et par Jean Patry, meilleur scoreur de la rencontre (12 points), les Bleus ont déroulé pour s’imposer en 1h22. Avec ce temps de jeu plutôt court, ils gardent un peu de fraîcheur pour le reste du tournoi, alors qu’il leur reste encore trois matchs de poules à disputer.

Désormais, la France a rendez-vous avec l’Argentine, mercredi matin à 7h20 pour prendre une option sur la qualification. Pour l’heure, en attendant le résultat de Brésil-Argentine dans la journée, les Français occupent la 4e et dernière place qualificative pour les quarts de finale du groupe B. Ils auront encore à rencontrer la Russie, leader invaincu, puis le Brésil, dans un remake du match qui les avait éliminés aux JO de Rio, cinq ans plus tôt.