JO 2021 (volley): Tillie, le sélectionneur des Bleus, s'explique sur son improbable plongeon

Lors de la superbe victoire de l'équipe de France masculine de volley contre la Pologne, en quarts de finale des JO de Tokyo, le sélectionneur Laurent Tillie a fait le show avec un plongeon pour sauver un point. Un geste qu'il a expliqué après la rencontre.

Ce moment improbable a symbolisé la dimension extraordinaire de cette qualification. Dans le tie-break du quart de finale remporté 3-2 par la France contre la Pologne, ce mardi dans le tournoi masculin de volleyball aux Jeux olympiques de Tokyo, Laurent Tillie s'est jeté au sol pour tenter de sauver une balle à la place de ses joueurs. "J'étais pris dans le jeu comme les joueurs", a commenté le sélectionneur français après la rencontre.

"Je savais qu'on ne pouvait pas l'avoir et je me suis dit que j'allais faire un peu le show, a-t-il souri devant les caméras de France Télévisions. "Mais j'ai ruiné mon coude, mon épaule et mon dos. Je pensais que l'arbitre n'allait pas voir la différence, mais la balle n'est pas remontée", a-t-il également plaisanté pour clore le sujet.

Un exemple pour ses joueurs

Ce plongeon, qui a fait sourire les supporters et les observateurs, n'est peut-être pas si anecdotique qu'il en a l'air. Pour David Douillet, membre de la Dream Team RMC Sport, Laurent Tillie a montré l'exemple aux Bleus: "Il donne l'image à ses joueurs. Quand t'es joueur et que tu vois ton coach faire un geste pareil, en sachant que c'est un ancien international... Tu vois toute la détermination que t'as besoin de mettre jusqu'à la fin du match".

Après la Pologne, qui était ultra-favorite en sa qualité de double championne du monde en titre, la France devra écarter l'Argentine pour disputer la finale. Le match est prévu jeudi (14h00, heure de Paris).